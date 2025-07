Un norteamericano lleva tres días viviendo en España y no se puede creer lo que le pasó al ir a desayunar

Un joven de Estados Unidos se ha venido a vivir a España, concretamente a Marbella, y la prensa internacional se ha hecho eco de sus vivencias. El tiktoker @champyaps ha narrado en su perfil cómo han sido sus primeros días en España y el medio británico Express lo ha recogido en una noticia.

A grandes rasgos, este hombre que viene del país de Donald Trump se ha preguntado tras pasar tres días aquí: "¿Cómo se las arregla alguien para hacer algo?". Tras unos pocos días en España ha relatado que no entiende todavía cómo funcionan las cosas y ha puesto ejemplos.

"¿Cómo se las arregla alguien para hacer algo en este maravilloso país? Cualquier actividad que se pueda hacer en Estados Unidos se tarda diez veces más en España", ha explicado, poniendo de ejemplo que hasta ir a comer puede durar horas y acabar de fiesta con el camarero.

Ha narrado que el día lo empezó desayunando y terminó a media tarde sin poder avanzar en su trabajo. Ha insistido, además, en que incluso algo tan sencillo como echar gasolina puede convertirse en una experiencia impredecible. "Tuve que reservar un día entero porque al ir a pagar, la cajera me preguntó si quería una empanada", ha señalado.

En los comentarios, los españoles se defienden: "Es un ritmo diferente, pero más humano". Otro dice: "A ver si ahora es culpa nuestra que no sepa organizarse". "Aquí no vivimos para trabajar", ha afirmado otro en un comentario con miles de 'me gusta'.

"Si crees que vas a comer rápido en este país, olvídalo. No existe tal cosa como un almuerzo rápido. Estarás en esa mesa mínimo tres horas. De alguna manera, acabarás bebiendo sangría, y al final del almuerzo, sabrás el nombre del camarero. Incluso puede que tengan planes de ir juntos a la discoteca esta noche", ha zanjado.