Un periódico de Cabo Verde va a dar que hablar al resumir tan contundente el histórico empate contra España en el Mundial

Si España ha sido la cruz, Cabo Verde ha sido la cara de la moneda de la jornada mundialista de este lunes. Tras conseguir un empate histórico ante la selección española, una de las grandes favoritas, los principales periódicos caboverdianos han llevado a sus portadas el debut de su selección en un Mundial.

El diario Santiago Magazine ha publicado un resumen que, a priori, parecía tranquilo. El titular, nada llamativo y completamente lineal: "Cabo Verde empata 0-0 con España en su primer partido del Mundial".

Lo que ha llamado la atención es cómo el equipo editorial del citado diario ha resumido el logro que han conseguido los jugadores de su selección: "Es un logro histórico para el fútbol caboverdiano. Los Tiburones Azules derrotaron a los campeones de Europa y a una de las mejores selecciones del mundo, dándole a España una lección de humildad".

Una lección de humildad a España Santiago Magazine, periódico de Cabo Verde

Destacan, como ya ha hecho todo el mundo, a Vozinha, arquero caboverdiano, como el "héroe y el mejor jugador del partido a pesar de tener 40 años". Señalan que, a pesar de su "reconocida superioridad", España se "conformó" con un empate sin goles.

"Aunque dominaron el partido, con la autoridad que les conferían su palmarés histórico y su reciente título de campeones de Europa, al equipo le faltó un factor decisivo: un equipo unido, concentrado y con un alto nivel de condición física", han defendido, siendo muy contundentes con el estado de forma que ha mostrado la selección española.

Otro diario de Cabo Verde, el Expresso Da Silhas, celebra que Vozinha "levantara un muro" ante "la poderosa España": "Incluso bajo el dominio español, Cabo Verde nunca perdió su organización defensiva". Además, señala que ofreció una de las actuaciones "más memorables en la historia del fútbol nacional".

Tal ha sido la gesta de Vozinha que el guardameta ha terminado el partido llorando, dejando una imagen para la historia que han captado las cámaras de televisión. También ha sorprendido en una entrevista al hablar en un español perfecto, en lugar de portugués.