Una experta en protocolo pone el grito en el cielo por lo que ha hecho Sánchez con Letizia

Como cada 12 de octubre, los expertos en protocolo sacan su lupa y empiezan a escudriñar todo lo acontecido en un día que siempre da pie a errores, momentos graciosos y meteduras de pata.

Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal y protocolo, ha analizado este "aburrido" desfile por el día de la Hispanidad en su perfil de X y ha dejado varios momentos que merecen la pena resaltar.

El más llamativo tiene que ver con Pedro Sánchez y la reina Letizia. El presidente del Gobierno ha sido el primero en pasar por el besamanos, donde se encontraban el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía (cuyo atuendo no ha gustado nada a Patrycia Centeno).

Y, como se ha podido ver en pantalla, Sánchez ha saludado al rey y ha hecho un amago con la reina, a la que ha dejado con la mano en el aire durante unos segundos. "Lo de Pedro Sánchez con el protocolo es un despropósito. Ha dejado a Letizia con la mano colgada unos segundos", ha dicho concretamente la experta.

Pero este no ha sido el único momento del besamanos que ha llamado la atención. De los 1.300 invitados —más o menos— que han pasado a saludar a los miembros de la Casa Real, sólo se han detenido con uno: el premio Cervantes, Álvaro Pombo.

Cuando ha pasado el escritor, el último del bloque y en silla de ruedas, tanto los reyes como sus hijas se han acercado a él y le han demostrado su cariño y su respeto, algo que recuerda a lo que pasó en el Cervantes, cuando Letizia lo trató también con muchísimo cariño.

Otros saludos que han sido llamativos ha sido el de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aunque el protocolo marque te tenga que postrarse ante los reyes en 2025 sigue siendo cuanto menos curioso.