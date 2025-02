Un profesor se defiende con este mensaje que manda alto y claro a los padres de sus alumnos

El profesor y usuario de TikTok @george.fn31 ha defendido al colectivo después de que se viralizara un vídeo de un docente enfadado en clase y de los comentarios que recibe de padres y madres de sus alumnos.

"Acabo de salir de la universidad de dar clase y he salido bastante enfadado porque he tenido dos rifirrafes con dos alumnos que estaban viendo en el portátil lucha grecorromana", comienza diciendo.

"Todo esto viene porque llevo una semana a raíz de un vídeo de un profesor dando golpes en la mesa porque sus alumnos no se callaban y porque recibo muchos comentarios de que la culpa de que el sistema educativo esté así la tenemos los profesores porque no sabemos innovar, motivar a los alumnos y porque escogemos este trabajo por las vacaciones y el sueldo", prosigue.

El usuario confirma que sí, que en parte esa razón pesa a la hora de seleccionar el trabajo. "No somos idiotas y las cogemos por las condiciones, no somos idiotas", sentencia, antes de seguir defendiéndose: "En mi caso soy un profe que siempre intenta innovar y motivar al alumnado con la innovación educativa".

"Hoy les ha mandado un trabajo a través de colgar una información que se tenía que haber leído en casa y nadie se ha leído y cuando tenemos que hacerlo y tenemos que debatir están viendo lucha grecorromana con el móvil y riéndose", explica.

Ahí es cuando detalle el funcionamiento del sistema educativo: "Tenéis que tener una cosa muy en cuenta, un profesor no puede enseñar si el que tiene delante no quiere aprender. La enseñanza y el sistema educativo es una responsabilidad compartida entre alumnos y profesores y si una parte, que es el 50%, da el 100% y la otra no da nada tenemos un 50% del proceso".

Así, finaliza mandando un mensaje a los padres y madres: "A la hora de señalar a los profesores, sobre todo los padres, tenéis que ver un poco lo que hace vuestro hijo en clase y preocuparos del rendimiento académico que está mostrando y si lo que estudia le está motivando y si no está perdiendo el tiempo, antes de acusar al profesor de ser un vago o no enseñar".