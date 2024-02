Un profesor dice esto sobre los futuros doctores la generación Z y muchos se le echan encima 

El profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona José Antonio Donaire Benito ha recibido varias críticas en su cuenta de X (@donaire_benito) tras opinar sobre cómo hablarán los doctores y doctoras de la generación Z a sus pacientes.

Cuando hablamos de generación Z nos referimos a aquellos que han nacido entre los años 1997 y 2012, aunque suele ser un recurrente tema de debate, ya que para algunos esta etapa empieza en 1995 e incluso en 1994.

En cualquier caso, el docente ha simulado el comportamiento que, en un futuro no muy lejano, los jóvenes tendrán cuando un paciente acuda al centro de salud en el que ellos estén ejerciendo como médicos: "¿Te duele rollo me muero o es en plan ahora sí ahora no random?".

Y ha añadido otra frase más para imitar el vocabulario actual de los mencionados: "Te pones este supositorio dos veces al día PEC". Los términos que emplea en ambos ejemplos son ampliamente utilizados por la mencionada generación.

"PEC" es un acrónimo de la expresión "me lo meto por el culo", que es una forma positiva de decir que les gusta mucho algo. "Random", en cambio, se emplea para indicar un plan distinto o un suceso extraño.

Para muchos, el comentario de Donaire es una forma de ridiculizar a esta parte de la población. "Los boomer que se piensan que las generaciones posteriores no sabemos adaptar nuestro comportamiento a distintos contextos son una cosa...", ha respondido molesta la usuaria de X @PsicoApigmalion, en un tuit que ha acumulado 8.000 'me gusta' y más de 1.000 retuits.

"Si así ves a los jóvenes, no debes de ser muy buen profesor", ha comentado también el tuitero @Arturio_fb que, como otros, han querido mostrar su rechazo por las palabras del profesor.

Otro ejemplo de las reacciones es este de @albastruzz: "¿Usted habla igual tomándose una caña en un bar que en el trabajo? No, ¿verdad? La juventud tampoco. Hay una cosa llamada registros y sirve para adecuarse a cada situación. Cuando tenía 20 años seguro que en entornos coloquiales tampoco citaba a Shakespeare y no pasaba nada".