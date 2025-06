Un profesor enseña lo que ha encontrado en el trabajo de un alumno: "Me haría una camiseta con esto"

Los profesores se llevan a veces unas grandes sorpresas al corregir exámenes y trabajos académicos. A veces los alumnos les sorprenden para bien e incluso aprenden de ellos. Pero en otras ocasiones la estupefacción, para mal, se adueña de ellos.

En este último caso se engloba lo que le ha pasado al usuario de X @MeImportaPero, que ha enseñado lo que se encontró al final del trabajo de un alumno.

"Lo mejor que he corregido en mi vida. Es perfecto. Literalmente me haría una camiseta con esto", ha escrito junto a un pantallazo en el que se ve el apartado "bibliografía" y, justo debajo, el mensaje en catalán: "No he sercat res".

En los comentarios, algunos usuarios preguntan cuál es exactamente el problema. "¿Sercat es buscado?", pregunta uno. Y el profesor responde señalando que en esa simple frase hay dos fallos del alumno: "Sí pero lo mejor es que encima está mal escrito porque es 'cercat".

Otros se lo toman más a broma y valoran la sinceridad del chico: "Yo puntuaba la honestidad, eh". "Los que te dicen que quieren defender el TFG en junio cuando les has dicho que tienen que ir a septiembre", señala otra persona.