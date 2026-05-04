Beatriz Cuenca, dentista: "Si tu hijo tiene entre 3 y 6 años esto puede cambiar su salud dental"

La salud bucodental en la infancia es imprescindible para prevenir inconvenientes a futuro. Un mal cuidado puede provocar infecciones, problemas de mordida o dificultades en el desarrollo de la mandíbula.

En este sentido, la dentista Beatriz Cuenca ha querido advertir a través de sus redes sociales @dra_beatrizcuenca que "si tu hijo tiene entre 3 y 6 años, tienes que saber esto sobre el cepillado". Según cuenta hay pequeños detalles que pueden cambiar por completo su salud dental.

Durante esta etapa, los llamados dientes de leche son especialmente delicados y requieren cuidados específicos. Influyen tanto en los futuros dientes definitivos como en aspectos como la alimentación, el habla o incluso la autoestima del menor.

El error más común

Uno de los fallos más frecuentes, según explica Cuenca, no está en el tipo de pasta dental, sino en la cantidad utilizada. “Muchos padres piensan que el problema está en el flúor, pero no. El flúor es el mismo; lo que suele fallar es la cantidad”, señala.

La recomendación de la experta es que para niños de entre 3 y 6 años, la cantidad adecuada de pasta debe ser similar al tamaño de un guisante. Este pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia en la prevención de caries sin riesgos innecesarios.

Crear hábitos sin conflictos

Más allá de la técnica, uno de los grandes retos es convertir el cepillado en una rutina diaria sin conflictos. Para ello, la especialista propone estrategias prácticas que faciliten la implicación del niño.

Permitir que elijan su propio cepillo, ya sea por color, dibujos o personajes, puede aumentar su motivación. "Para que el cepillado no sea una lucha, deja que el cepillo lo elijan ellos", recomienda la experta Cuenca.

También aconseja introducir en la rutina el hilo dental infantil, especialmente aquellos adaptados con formas y diseños pensados para facilitar su uso. Este paso a menudo se olvida pero es clave para una limpieza completa.

Supervisión es el factor clave

A pesar de fomentar la autonomía, la supervisión de los padres sigue siendo imprescindible. A estas edades, los niños aún no tienen la destreza suficiente para realizar un cepillado eficaz por sí solos. "Si tu hijo se cepilla solo, tú tienes que repasar siempre", insiste la dentista.

Este acompañamiento garantiza que la limpieza sea realmente efectiva y evita que queden restos de placa en zonas difíciles. Además, los expertos coinciden en que el cepillado debe realizarse al menos dos veces al día, con especial atención al de la noche, el más importante para prevenir la proliferación de bacterias durante el sueño.

Desde el primer diente

Las recomendaciones actuales subrayan que el cuidado bucal debe comenzar incluso antes de la aparición de los dientes, limpiando las encías con un paño o gasa húmedo. Una vez sale el primer diente —que suele ser entre los 5 y 8 meses—, se debe introducir un cepillo de cabezal pequeño y suave, mojado y adecuado para su edad.

Asimismo, se aconseja realizar la primera visita cuando el bebé cumple su primer año de vida o cuando aparece el primer diente y mantener revisiones periódicas cada seis meses. Estas consultas permiten detectar posibles problemas a tiempo y familiarizar al niño con el entorno clínico.