Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un profesor pone un problema de matemáticas en 3º de la ESO sobre el dueño de un gimnasio y las respuestas que se encuentra dan para reflexionar
Virales

Virales

Un profesor pone un problema de matemáticas en 3º de la ESO sobre el dueño de un gimnasio y las respuestas que se encuentra dan para reflexionar

"Creo que es un problema del sistema".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, en un gimnasio.
Una persona, haciendo ejercicio en un gimnasio.Getty Images

El último informe PISA, de 2022, mostraba que la comprensión lectora de los alumnos españoles (474 puntos) se situaba ligeramente por debajo de la media de la OCDE (476 puntos), lo que era un resultado históricamente bajo para el país. El testimonio de los docentes da buena fe de ello.

Pedri Martinez Nuñez, profesor de matemáticas en un instituto, ha compartido una reflexión que le ha surgido después de poner a sus alumnos de 3º de la ESO un examen de problemas.

"He tenido examen con 3º de la ESO de problemas, exclusivamente de problemas. Y me han preguntado muchas dudas, pero no de números ni de matemáticas. Alguna también, pero sobre todo de vocabulario y compresión lectora", asegura el docente en TikTok, donde es conocido como @pedrilegend.

Uno de esos problemas trataba sobre los beneficios que había logrado el dueño de un gimnasio con su negocio. A partir de ahí, dice que la primera pregunta fue: "¿Qué significa socio?'. En un contexto de una persona que va a un gimnasio, socio es el que paga". 

"Que qué son los beneficios"

"Luego, en el mismo contexto, me dice uno que qué significa recaudó, en el contexto de que el dueño del gimnasio recauda dinero. También me han preguntado que qué significaba 'respecto del mes anterior'. Si te digo que ha aumentado un 20% respecto al mes anterior que qué significa eso. Que qué son los beneficios. Sabiendo los gastos y sabiendo los ingresos. Algunos no comprendían el concepto económico de qué son los beneficios", prosigue el profesor.

Además, dice que en otro problema puso que una pareja tuvo hijos y se refirió a ellos como "sus vástagos" y que le preguntaron qué significaba esa palabra.

Poco vocabulario y dificultades de comprensión 

El docente deja claro que todo ello no es, ni mucho menos, una crítica hacia sus alumnos: "Me refiero a que muchas veces los problemas en matemáticas, los problemas con los problemas de matemáticas, no vienen porque el niño o la niña no sepa hacer matemáticas, sino porque no tiene vocabulario o tiene dificultades con la comprensión lectora". 

"Y por eso me gusta ponerles problemas largos. Creo que es un problema del sistema y que los niños cada vez leen menos. En el examen de 1º de la ESO igual. Las dudas de la gran mayoría eran: 'No entiendo esta palabra', 'no entiendo esta expresión", se lamenta. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 