Un profesor pone un problema de matemáticas en 3º de la ESO sobre el dueño de un gimnasio y las respuestas que se encuentra dan para reflexionar

El último informe PISA, de 2022, mostraba que la comprensión lectora de los alumnos españoles (474 puntos) se situaba ligeramente por debajo de la media de la OCDE (476 puntos), lo que era un resultado históricamente bajo para el país. El testimonio de los docentes da buena fe de ello.

Pedri Martinez Nuñez, profesor de matemáticas en un instituto, ha compartido una reflexión que le ha surgido después de poner a sus alumnos de 3º de la ESO un examen de problemas.

"He tenido examen con 3º de la ESO de problemas, exclusivamente de problemas. Y me han preguntado muchas dudas, pero no de números ni de matemáticas. Alguna también, pero sobre todo de vocabulario y compresión lectora", asegura el docente en TikTok, donde es conocido como @pedrilegend.

Uno de esos problemas trataba sobre los beneficios que había logrado el dueño de un gimnasio con su negocio. A partir de ahí, dice que la primera pregunta fue: "¿Qué significa socio?'. En un contexto de una persona que va a un gimnasio, socio es el que paga".

"Que qué son los beneficios"

"Luego, en el mismo contexto, me dice uno que qué significa recaudó, en el contexto de que el dueño del gimnasio recauda dinero. También me han preguntado que qué significaba 'respecto del mes anterior'. Si te digo que ha aumentado un 20% respecto al mes anterior que qué significa eso. Que qué son los beneficios. Sabiendo los gastos y sabiendo los ingresos. Algunos no comprendían el concepto económico de qué son los beneficios", prosigue el profesor.

Además, dice que en otro problema puso que una pareja tuvo hijos y se refirió a ellos como "sus vástagos" y que le preguntaron qué significaba esa palabra.

Poco vocabulario y dificultades de comprensión

El docente deja claro que todo ello no es, ni mucho menos, una crítica hacia sus alumnos: "Me refiero a que muchas veces los problemas en matemáticas, los problemas con los problemas de matemáticas, no vienen porque el niño o la niña no sepa hacer matemáticas, sino porque no tiene vocabulario o tiene dificultades con la comprensión lectora".

"Y por eso me gusta ponerles problemas largos. Creo que es un problema del sistema y que los niños cada vez leen menos. En el examen de 1º de la ESO igual. Las dudas de la gran mayoría eran: 'No entiendo esta palabra', 'no entiendo esta expresión", se lamenta.