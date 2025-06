Un profesor de colegio, cansado, alza la voz por lo que dice que pasa mucho con alumnos y padres: "Agotador"

El profesor de Educación Primaria Rubén Moreno (@soyrubenromero en TikTok) ha publicado un vídeo expresándose abiertamente sobre lo cansado que está como maestro, por lo que está sucediendo en muchos colegios.

"Yo, sinceramente, estoy harto, muy cansado, psicológicamente no puedo más, sabéis que me gusta reírme y me lo paso bien, pero no puedo más, hay padres y niños que son muy majos, pero otros que tienen una falta de respeto impresionante", ha confesado en primera instancia.

Ha achacado que hay padres que no comprenden (ni quieren) cómo se comportan en muchas ocasiones sus hijos en el colegio. Les mandó un correo electrónico a algunos parientes de sus alumnos, pero ha asegurado que inmediatamente justifican los comportamientos. "Es agotador", ha definido.

"Tengo que estar controlando continuamente que uno no mate al otro, que el otro no se pegue, que no insulte... Estamos en clase, todos hablan, les dices que se callen, haces que hagan un trabajo, ninguno lo hace, lo hacen a medias...", ha relatado.

Por mucho que insista a los padres, según ha contado, siguen justificándose. "¿Pero qué me estás contando? Habla con tu hijo y que trabaje. ¿Esto es un colegio o qué es? Me siento como si fuera un sitio donde guardo a sus hijos mientras trabajan", ha razonado.

A pesar de que su trabajo le encanta, casi que predice que no se jubilará como profesor y que tarde o temprano estallará y acabará dejándolo. Las faltas de respeto y el mal comportamiento tanto de padres como de alumnos le ha dejado agotado psicológicamente. Ha insistido, además, en hacer comprender que todo lo que hace y los consejos que da tienen el fin de que el alumno mejore.