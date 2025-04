Un profesor se pronuncia sobre el castigo que le pusieron a una alumna en un instituto de Sevilla

En Y ahora Sonsoles han abordado el polémico castigo que un colegio de Sevilla ha impuesto a una niña por hablar mal a un profesor. Concretamente la menor de edad respondió con un "me la pela" al docente.

Como castigo la pusieron a limpiar el colegio usando una fregona y un estropajo. En el reportaje de Antena 3 dan voz a los padres de la menor, que critican el castigo porque no saben qué tipo de material de limpieza ha podido usar y porque no hay vigilancia de docentes por la tarde.

En X, un profesor ha generado debate al responder de forma sosegada al castigo, poniendo el foco en los padres en general: "Podemos discutir si el castigo no es el mejor, ok. Pero lo que no me podéis discutir son las actitudes de los padres, perfiles de padres que nos encontramos a menudo, y cada vez más, en las aulas. Estos padres JUSTIFICAN ABSOLUTAMENTE TODO A SUS HIJOS/AS".

Y ha proseguido: "Si tu hijo ha dicho 'me la pela' a un profesor (o a cualquier persona), está mal, es una falta de respeto y de educación y si en el RRI del centro escolar pone que como sanción a este tipo de comportamientos está la limpieza del centro, pues se cumplen las normas".

Por último ha señalado: "Estos RRI están aprobados por el consejo escolar donde hay representantes de padres y alumnos".