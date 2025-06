Un profesor de la UCM desmonta las controvertidas palabras de Ayuso con un simple vistazo a la historia

El doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid y científico titular en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC Alfredo González ha escrito un tuit a través de su perfil Guerra en la Universidad para responder a una de las frases más polémicas que pronunció este domingo Isabel Díaz Ayuso durante la concentración en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó lo siguiente: "Dirán qué exagerado es hablar de que es así como nacen las dictaduras si nos dicen en el telediario que la economía va bien. Ese es el problema, que las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva".

"¿Qué más da apartar a la guerra civil de tantas regiones? ¿Qué más da que a la Universidad del País Vasco le quiten su nombre en castellano? ¿Qué más da que amnistíen a golpistas corruptos si es por la convivencia? ¿Qué más da que Bildu presente a candidatos con delitos de sangre en sus listas?", se preguntó la dirigente madrileña.

Finalmente Ayuso remató asegurando que es "así como se entra en los estados dictatoriales, a través de esa normativa liberticida matando a la empresa, a los comercios o al emprendimiento".

A estas palabras han reaccionado multitud de personas, entre ellos González, que ha querido tirar de hechos históricos para desmontarlas.

"No, las dictaduras no nacen así. Hitler, Mussolini, Franco, Gottwald o Pinochet desmantelaron la democracia en meses. Si tras 8 años sigue habiendo elecciones libres, separación de poderes y libertades fundamentales, igual la dictadura solo está en tu imaginación", ha escrito en una publicación que lleva más de 6.000 me gusta.