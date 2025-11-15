Un recepcionista de hotel revela las peticiones más raras de los huéspedes: el primero ya es de traca

El hotelero y creador de contenido conocido como @ParodyHotel, que acumula más de 35.000 seguidores en TikTok, red social en la que publica vídeos relacionados con los hoteles y el turismo, ha revelado las cosas más raras que le han pedido algunos huéspedes que iban a pasar una o más noches en el hotel.

Ha dado una larga lista, pero la primera de ellas ya es de traca. "Por muy raro que os parezca, una de las cosas que más nos piden es medir con metro la habitación, porque si a ellos les parece pequeña, tienen que comprobar que las medidas que ponen en la web son reales, y pobre de ti como mida un centímetro menos", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 10.000 visitas (y subiendo).

Usando su tono humorístico e irónico de la mayoría de sus vídeos, no ha pasado por alto su comentario. "Tú y yo sabemos que un centímetro marca la diferencia, no es lo mismo que te digan que mide 17 a 18".

"Otra de las cosas que nos suelen pedir cuando la habitación no les cuadra es ir habitación por habitación para encontrar la habitación en la cual se han tomado las fotos para la web... Para que luego digan que las peticiones de la Beyoncé son raras", ha contado.

Fotos hechas con el móvil

Ha revelado que entre las tantas peticiones que suelen hacer en la web, está la de pedir fotos que estén hechos con el teléfono para confirmar que las fotos de la página web no están trucadas con programas de edición fotográfica. "Es verdad que hay muchos hoteles que ponen el ojo de pez y parecen que son mansiones y luego son una caja de cerillas", ha contado.

"También muchas veces te llaman diciendo que acaban de hacer una reserva y te piden la información detallada de lo que tiene el gimnasio. Pues chicos, es el gimnasio de hotel, no va a ser igual que al que vas tú todos los días, hay gente que se molesta por no poder hacer CrossFit en el gimnasio del hotel", ha relatado.