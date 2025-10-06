Estos restaurantes unen fuerzas y crean un sistema que revela la gran trampa de muchos clientes: "Es una tendencia en las grandes ciudades"

En los tiempos que corren, improvisar planes es cada vez más difícil. Para realizar actividades como acudir a cenar o a comer a un restaurante es necesario (especialmente en las grandes ciudades) reservar con antelación.

Ante esta situación, hay quienes, en el caso de la hostelería, apuestan por hacer una trampa: reservar en varios restaurantes a la vez para así decidir el mismo día a qué establecimiento acudir.

Sin embargo, en Dinamarca han creado una empresa que busca acabar con ese truco que perjudica a los restaurantes. Su nombre es Dinner Booking y ha desarrollado un sistema que permite a los restaurantes adheridos identificar a los comensales que reservan en más de un establecimiento a la misma hora.

Peter Thygesen, socio de Dinner Booking, explica en declaraciones al canal de televisión danés TV 2 Kosmopol, que es una iniciativa "simplemente para ayudar al sector a detectar si un cliente tiene varias reservas, ya sea de forma consciente o inconsciente. De este modo, el restaurante tiene la oportunidad de ponerse en contacto con el cliente y preguntarle si va a acudir o no".

En ese sentido, Thygesen asegura que la plataforma no comparte los datos personales del cliente que ha efectuado la doble reserva. "El restaurante no puede ver en qué otros sitios ha reservado el cliente, solo el hecho de que tiene más de una reserva en el mismo periodo de tiempo", destaca.

Respecto a la reacción de las personas a las que se les avisa de que tienen más de una reserva para el mismo día, el socio de Dinner Booking señala que "los restaurantes con los que trabajamos me han dicho que, en general, la gente es amable y dice 'oye, lo siento'. Si es algo consciente, se sienten un poco avergonzados; si es inconsciente, la gente se alegra de que se les haya llamado la atención para que sean conscientes de ello".

El director ejecutivo de Horesta (asociación empresarial del sector de la restauración danesa), Jeppe Møller-Herskind, subraya que la plataforma es muy útil para los establecimientos y expresa que la de la doble reserva "es una tendencia propia de las grandes ciudades, y puede que se deba a que hay tantos restaurantes diferentes en las ciudades grandes".

En cualquier caso, Jeppe Møller-Herskind resalta que es una práctica que afecta muy negativamente a los restaurantes. "Los restaurantes preparan las mesas, compran los productos necesarios, quizá contratan personal extra y preparan la comida. Quizá el restaurante también se encuentre en una situación en la que haya rechazado a otros clientes", argumenta el director ejecutivo de Horesta.