Un sevillano cuenta lo que le ha pasado, el mensaje que le llegó y deja esta reflexión final 

El creador de contenido de TikTok @alesantello, que tiene más de 67.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado un vídeo contando lo que hizo una tercera persona por él, el enfado que se cogió y dejando una reflexión final que está siendo muy aplaudida por los usuarios.

"Me ha pasado una cosa que dije que solo me puede pasar a mí. El Betis, en 2018, a quién no faltó a ningún partido esa temporada les puso una placa en el asiento con su nombre, porque el Betis se muda a la Cartuja durante dos años porque va a reformar el estadio", comienza diciendo.

Entonces, cuenta el mensaje que recibió hace unos días: "Me decía que tenía mi placa y que me la vendía. Se me quedaron los ojos como plato de pucheros, ¿me estás diciendo que ha habido un loco o loca que ha quitado la placa con tal de putearme y de vendérmela? ¿O solo con quitarla porque así tienes la excusa para quedar conmigo?".

"Evidentemente entré en cólera, me enfadé", prosigue. Tras hablar con esa persona, le confesó que lo hizo su prima porque le gustaba mucho y que la había sacado para que no se quedara sin ella.

"Vamos a ver, si el club ya ha dicho que las va a mandar y tú quién eres para decidir por mí, aunque yo lo hubiera dejado queriendo", sentencia.

"Tuve que quedar, y al final no se ha presentado y me ha dicho que dejaba un sobre en la facultad de química en la conserjería, así que tengo la placa, pero me he quedado sin la posibilidad de que mandé el club, que mandará una caja o un detalle y me quedó sin eso por la decisión de un tercero", finaliza el creador de contenido, que insiste en que no hay que tomar decisiones por terceras personas.