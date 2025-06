Un tatuador se equivoca al tatuar una fecha con números romanos y la solución que se le ocurre es tan delirante como efectiva

El tatuador @perseverancestudio ha contado una anécdota de lo que le ocurrió con unos clientes que deja bien a las claras cómo de un error se puede sacar algo positivo.

"Tuve una pareja de clientes que se querían poner la fecha de cuando empezaron a salir. Siempre tengo la costumbre de repetir: '¿Es esta fecha?' Sí. '¿Seguro que es ésta?' Sí, leedlo bien, eh'. Pusimos el calco: 'Bua, me encanta, perfecto, precioso, fenomenal", recuerda en un vídeo de TikTok.

"La fecha iba a ser en números romanos. Yo me equivoqué al escribirlo, pero es que ellos también se equivocaron porque vieron el calco y tampoco se dieron cuenta. Ya estaba tatuado. Dije: 'Hay solución", recuerda.

Así fue como del error logró una oportunidad: "Y de coña dije: 'Siempre podemos poner el 14 y debajo poner +1'. Y la novia dijo: 'Oye, pues la idea me mola y a mí me lo vas a hacer igual, me vas a hacer equivocado y me vas a poner +1'. Se llevaron los dos la fecha con el +1. El fallo fue mío porque teclee mal, el que no tocaba", admite.

En las reacciones, una persona cuenta su experiencia: "A mí me pasó algo similar 😱 la fecha que nació mi niño fue en 2013 y me lo tatué en 2014 y estuve confuso y me puse 2014 😱🥹".