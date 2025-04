Un trabajador de Google Maps en España revela que hay una zona prohibida y luego se desdice

El tiktoker @joselarax está haciendo un blog diario de cómo es su trabajo siendo operador de cámara en Google Maps. Según ha contado, lleva un móvil en la muñeca con una ruta que tiene que seguir a diario y con un aparato tiene que mapear las zonas por las que pasa. Según ha explicado suele hacer unos 12 kilómetros al día por las calles de Sevilla.

En uno de los vídeos cuenta que no tiene permitido grabar los parques. Una afirmación que ha sorprendido a muchos usuarios, que le han preguntado por qué Google Maps no puede grabar parques.

De hecho, en otra de las jornadas explica que su jefe de operaciones le ha llamado para decirle que finalmente sí que puede grabar parques. Él lo ha explicado más detalladamente en otra publicación.

"La respuesta es bastante obvia. La verdad es que no. Yo tampoco lo sé. Me dijeron en la formación que no podía grabar parques, que estaba prohibido, que había tener cuidado con las imágenes que grabábamos. Así que no grabo en ningún parque", ha empezado contando.

Una norma que ha cambiado de un día para otro: "En el vídeo anterior nos dieron la confirmación de que ya sí podíamos grabar los parques. Así que nada, a grabar parques".