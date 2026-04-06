Semana Santa se tiñe de negro en las carreteras: 27 muertos en solo diez días y ya son más que el año pasado

La Semana Santa deja un balance cada vez más preocupante en las carreteras españolas. Un total de 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde el inicio de la operación especial el pasado 27 de marzo, una cifra que ya supera a la del año pasado en estas mismas fechas.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el número de fallecidos es cinco superior al registrado en 2025 hasta este punto de la operación, lo que confirma un repunte de la siniestralidad en uno de los periodos con mayor movilidad del año.

Un goteo constante de accidentes

El peor día fue el arranque de la segunda fase, el pasado miércoles, cuando se registraron cuatro accidentes mortales en apenas unas horas. Desde entonces, los siniestros se han sucedido en distintos puntos del país.

Este mismo domingo, el último accidente mortal ha dejado la imagen más dura: un ciclista de 57 años fallecido tras chocar con un coche en la N-332, en Calpe (Alicante).

A lo largo del día también se han producido numerosos accidentes con heridos. En Lleida, un choque frontal entre un turismo y una furgoneta dejó cuatro personas afectadas. En Madrid, tres jóvenes resultaron heridos -uno de ellos grave- tras un violento accidente en la M-118 que terminó con un vehículo volcado.

Galicia, León o Andalucía también han registrado siniestros en las últimas horas, confirmando un patrón que se repite: alta movilidad y múltiples incidentes en carretera.

La operación retorno complica aún más la situación

A la siniestralidad se suma el caos circulatorio propio del regreso de vacaciones. Durante la tarde del domingo, varias vías principales han registrado importantes retenciones, especialmente en los accesos a grandes ciudades.

Las entradas a Madrid, Valencia o Málaga han concentrado buena parte de los problemas, con tráfico lento y accidentes que han agravado la circulación. También se han registrado complicaciones en Castilla-La Mancha, Andalucía o Castilla y León.

En Cataluña, la operación retorno ha dejado cifras especialmente significativas: hasta 180.000 vehículos han regresado al área de Barcelona en apenas ocho horas, generando retenciones de hasta 10 kilómetros en algunos tramos.

Un final de operación aún por cerrar

A falta de que concluya oficialmente la operación especial -prevista para la medianoche del lunes en varias comunidades-, el balance sigue abierto y preocupa especialmente a las autoridades.

El aumento de fallecidos respecto al año anterior y el elevado número de desplazamientos mantienen en alerta a la DGT, que insiste en la prudencia en los últimos trayectos de regreso.

Porque, como cada año, la Semana Santa no solo deja imágenes de descanso y viajes. También, demasiadas veces, cifras que invitan a la reflexión.