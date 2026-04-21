Un venezolano se sale de la tónica más habitual y dice todo esto sobre las críticas a Sánchez

En las últimas horas se han viralizado varias opiniones de ciudadanos venezolanos que, en contra de lo que mucha gente piensa, han defendido al gobierno de Pedro Sánchez y se han mostrado contrarios a las críticas que otros compatriotas suyos están vertiendo contra el jefe del Ejecutivo.

Concretamente, han recuperado el vídeo que publicó el pasado mes de enero el usuario de TikTok @lordgzl, un usuario venezolano con más de 38.000 seguidores en su perfil, en el que argumenta los motivos por los que él cree que habría que defender a Sánchez.

"El gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que más residencias legales ha dado a ciudadanos venezolanos, incluso sin necesidad de solicitar asilo político. Les han concedido unos permisos especiales para que puedan vivir en España y además es el que mejor los ha tratado en el mundo entero", ha comenzado diciendo.

El protagonista del vídeo, además, ha proseguido justificando su opinión y ha criticado lo que dicen sus compatriotas: "Entonces yo no puedo entender cómo puede ser que sean los primeros que dicen que España se está convirtiendo en una narcodictadura bolivariana castrochavista".

"Yo no lo puedo entender. Yo lo siento muchísimo, yo respeto mucho la opinión política de todo el mundo, pero hay algo con lo que no puedo lidiar, que es que la gente se aproveche de ciertos beneficios para su bien propio, pero luego no apoya a quien se lo ha entregado", ha sentenciado.

Finalmente, el tuitero ha dejado claro que, en este caso y como ejemplo, es "el gobierno de Sánchez, que, tal y como ha concluido su vídeo, "se ha comportado muy bien con los venezolanos".

Su publicación original ya se hizo viral con más de 80.000 reproducciones en TikTok y ahora, además, ha dado el salto a la red social de X gracias a que el tuitero conocido como @Manolo67554861 lo difundiera. En esta plataforma el vídeo se ha vuelto a hacer viral con más de 2.000 me gusta y otros 26.000 reproducciones.