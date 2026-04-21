Tomeu, mallorquín: "Es imposible ya irte a cenar a las 22.00 un martes"

La masificación turística en Mallorca no solo se mide en cifras récord de visitantes o precios que no paran de subir; también se cuela en aspectos más cotidianos, como los horarios de bares y restaurantes.

Cada vez más residentes perciben que la vida diaria se adapta al ritmo del visitante, dejando de lado cada vez más las costumbres, los horarios y los hábitos locales. Tomeu, de 27 años y mallorquín de toda la vida, lo resume con frustración: "Es imposible ya irte a cenar a las 22 un martes".

El turista marca el ritmo

Para Tomeu, el cambio ha sido progresivo pero evidente. "Siempre se ha podido salir a cenar a las diez sin problema, entre semana o cuando fuera, pero ahora llegas a esa hora y te dicen que la cocina está cerrada o a punto de cerrar", censura el residente.

Un problema que no es puntual, sino una rutina cada vez más extendida en los establecimientos hosteleros del archipiélago. "Todo abre a las 19 y cierra a las 22", explica Tomeu.

Ese ajuste, señala Tomeu, no responde, ni mucho menos, a la demanda local: "No son nuestros horarios, pero es que absolutamente todo se adapta al visitante". "Y estamos hartos de tener que cambiar toda nuestra vida", añade.

"Vale que la hostelería se adapta a quien viene de fuera, que los turistas gastan más, que tienen más poder adquisitivo… pero es que aquí también hay gente que quiere seguir viviendo", afirma.

Una rutina que cambia sin avisar

Es un hecho que muchos turistas europeos cenan antes que los residentes españoles, y eso está reconfigurando la oferta. "Está claro, se han adaptado a ese horario porque es el que más les interesa económicamente", explica Tome.

Sin embargo, el resultado de tanta adaptación es un choque cultural en la propia isla. "Como siempre, nos tenemos que adaptar nosotros", crítica, subrayando que este cambio afecta a algo tan básico como la organización del día. "Sales de trabajar, haces dos cosas y cuando quieres cenar, ya no puedes", expone. "El problema es el de siempre, que los guiris están de vacaciones, pero los residentes tenemos una vida, unas obligaciones… Yo no me puedo ir a cenar a las 19 de la tarde porque a esa hora normalmente sigo trabajando", apunta Tomeu.

Menos vida social y más desconexión

Una situación que tiene como consecuencia que los residentes acaben modificando sus hábitos a marchas forzadas. "Ahora o cenas antes de lo que estás acostumbrado o directamente no sales", afirma el mallorquín.

"Se pierde vida social", señala Tomeu, quien cuenta que las cenas entre semana, que antes eran algo más o menos habitual, ahora son mucho más complicadas. "No es que no quieras salir, es que no hay dónde", subraya.

"Para mí salir a tomarme unas tapas un martes al salir del trabajo con los compañeros era un ritual que me hacía romper con la rutina, que me daba fuerzas para sobrellevar la semana", lamenta.

"Pero ahora quedar con amigos se hace más difícil. Y no por falta de ganas, sino por falta de opciones, que es lo que da más rabia. Parece que la isla ya no está pensada para los que vivimos aquí", reflexiona.

Para Tomeu, una pérdida simple pero significativa. "Ahora sales cansado y te tienes que poner a buscar qué sitios hay abiertos, coger el coche… ya es todo más complicado y terminas dejándolo estar", asegura.

Una sensación de desplazamiento

Para Tomeu, el problema de fondo es más profundo. No se trata solo de horarios, sino de una tendencia general que genera una sensación de desconexión: "Es como si tu forma de vivir ya no sirviese".

"Y no es algo de lo que se hable mucho, porque obviamente la masificación tiene consecuencias más importantes, pero es algo que notas en el día a día", expone Tomeu.

A diferencia de otros problemas más visibles, como la subida de los precios, la dificultad del acceso a la vivienda, el colapso del transporte o la saturación de los espacios naturales, este pasa desapercibido.

Mallorca siempre ha tenido su propio ritmo, ligado a su cultura y costumbres. Por ese motivo, perder eso, implica algo más que cambiar la hora. "Siempre hemos cenado más tarde, es parte de cómo vivimos", apunta Tomeu.

Es un cambio silencioso, pero constante. "Cada vez hay más sitios así. Para nosotros es desesperante", asegura el residente. "Y cuando hasta algo tan básico cambia, es que el impacto va mucho más allá del turismo", advierte.

Ante esta situación, muchos residentes se ven obligados a elegir. "O te adaptas o dejas de hacerlo", resume. En su caso, intenta ajustarse, pero no siempre es posible: "Ya cada vez salimos menos, porque no siempre puedes cambiar tu rutina".