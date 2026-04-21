Lo que hizo el robot chino de la media maratón después de cruzar la meta lleva ya más de 200.000 reproducciones

La media maratón de Pekín dejó ya una de las imágenes más destacadas del fin de semana gracias a que un robot humanoide se impuso a todos los humanos y encima hizo récord mundial en la distancia con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, mientras que Jacob Kiplimo fijó la marca en un tiempo de 57:20 el pasado mes de marzo en Lisboa.

De esta forma, los robots humanoides rebajaron este domingo en casi dos horas el tiempo registrado el año pasado en la media maratón de Pekín. Ha sido el equipo autónomo 'Qitian Dasheng' el que lo ha logrado.

El robot 'Lightning', también de la empresa Honor, fue el primero en completar los 21 kilómetros con un tiempo neto de 48 minutos y 19 segundos, a pesar de caerse a apenas 100 metros de la línea de meta, pero su resultado quedó por detrás al aplicarse el coeficiente previsto en el reglamento para los equipos no autónomos, que penaliza su marca en la clasificación final.

La prueba, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang de la capital china, reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides junto a unos 12.000 corredores humanos de acuerdo a la organización en un recorrido urbano de 21,0975 kilómetros, en la segunda edición de un evento concebido como banco de pruebas para este tipo de tecnologías.

La mejora de los tiempos respecto a 2025 queda patente, ya que en esa edición el robot 'Tiangong' ganó con 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, es decir, refleja el rápido avance en capacidades como la velocidad, la estabilidad o la gestión energética

Sin embargo, hay escenas que no se han visto o que no han tenido la visibilidad como la del robot corriendo y cruzando la meta. Una de las más llamativas se produjo metros después, cuando este siguió corriendo y acabó estrellándose contra una de las vallas que hay cayendo al suelo.