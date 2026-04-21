Miriam Jiménez, socióloga: "Si no protegemos la vivienda, estaremos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país"

."Hace 15 años, incluso para la clase trabajadora, ser mileurista era casi una aspiración. Con 1.000 euros ya podías hacer muchas más cosas, porque había mucha gente cobrando 600 euros. Hoy, los gastos de un ciudadano medio, sin incluir la vivienda, están entre 800 y 1.000 euros. El salario mínimo interprofesional es de 1.200 euros. En 15 años, la vida se ha encarecido muchísimo. La gente lo nota en sus bolsillos, ni siquiera hace falta mirar las estadísticas”, ha advertido la socióloga Miriam Jiménez, quien ha analizado la evolución de la economía doméstica en España y el impacto que el acceso a la vivienda está teniendo sobre las nuevas generaciones en el programa LaSexta Xplica.

Y esta evolución tiene consecuencias directas en la capacidad de ahorro de los hogares, especialmente entre los jóvenes que viven de alquiler y aspiran a comprar una vivienda. Por eso, según esta experta, que el esfuerzo económico necesario para acceder a la propiedad es cada vez mayor y advierte sobre el impacto estructural de esta tendencia en el futuro del país: “Si no protegemos actualmente la vivienda, estaremos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país”.

“Las personas que hoy están en alquiler y que supuestamente mañana serán propietarias, tienen que enfrentarse a un coste de vida que hace más difícil ahorrar. El Banco de España indica que ahora se necesitan más años de salario para poder costearse una vivienda”, recalca Miriam Jiménez.

No es la única experta que está alertando sobre la necesidad de tomar medidas que cambien esta situación. También el economista Gonzalo Bernardos aseguró que el acceso a la vivienda se reafirma como el principal problema para millones de familias, tanto por la compra como por el aumento constante de las rentas.

El experto recordó que en 2018 solo al 2,2% de la población le preocupaba mucho la vivienda, mientras que ahora esa cifra supera el 40%. “El sector público, que ha dicho que haría tantas viviendas, no está haciendo prácticamente nada. Muchas declaraciones, pero muy pocos hechos”, señaló.

Y, además, advirtió Bernardos de que nos espera un escenario complejo en los próximos años, ya que muchos contratos de alquiler expiran en 2027 y podrían provocar salidas forzosas del mercado. “Muchos propietarios, hartos de las imposiciones del Gobierno, venderán sus inmuebles”, opina este experto.

Sobre la evolución de los precios, este economista considera positivo que las rentas suban de forma moderada, siempre que se compense a los propietarios, ya que contribuyen al sistema fiscal y a la protección social.