El gráfico que revela el verdadero drama de la vivienda: el porcentaje de propietarios ya se está hundiendo entre los jóvenes

Manifestación bajo el lema 'Se acabó. Bajaremos los alquileres' en Madrid en reclamo de medidas eficientes que ayuden a contener el precio de la vivienda en alquiler.

Cuando sale el tema de la crisis de vivienda que sufre España (y buena parte del mundo) suele ser habitual ver a una ristra de expertos intentar matizar todo lo posible el problema. Las respuestas a los argumentos que emplean los movimientos sociales sobre el tema suelen ser los habituales: España es un país de propietarios, la incidencia de los fondos buitres en el problema es anecdótica, etc.

Sin embargo, también empiezan a emerger datos que reflejan la enorme brecha que se está abriendo en el país, y que pueden agravar la emergencia social. Prueba de ello es la última (la novena) Encuesta Financiera de las Familias que el Banco de España (BdE) ha publicado. La institución realizó más de 6.200 entrevistas, la mayoría de ellas presenciales, entre octubre de 2024 y junio de 2025.

Una brecha que, a tenor de lo visto, va a ir a más. La brecha consistente entre propietarios e inquilinos, que a medida que se mira a las generaciones más jóvenes crece, como se puede apreciar en el gráfico que sigue a continuación.

En realidad, la brecha se puede detectar ya en el cómputo general. Es sencilla de entender: el número de hogares españoles entre cuyos "activos reales" se incluía una "vivienda principal" era del 82,6% en 2011. En 2024 esa cifra se ha hundido a un 70,6%. En otras palabras: en 2011 ocho de cada diez españoles era propietario de una vivienda. Quince años después, solo es propietario siete de cada diez españoles.

Este escalón aumenta si se mira a generaciones más jóvenes. Los millennials, por ejemplo, gente ya de entre 35 y 44 años, vive el drama con toda intensidad: en 2011 el 67,2% de los miembros de este grupo etario tenía una vivienda principal entre sus activos. En 2024 el porcentaje se ha desplomado al 56,5%. Es cierto que conforme se cumplen años aumenta el porcentaje. Pero no al ritmo que hace años.

No están mejor los menores de 35. En 2011 el panorama en España tampoco era mucho más alentador: acababa de estallar la burbuja. Sin embargo, el 72,3% de los hogares cuyo cabeza de familia tenía menos de esa edad tenía entre sus activos reales una vivienda principal. En 2024, el número de jóvenes por debajo de los 35 con una vivienda en propiedad estaba ya en la lona: 36,7%.

Nuevas medidas del Gobierno

Es decir, entre menores de 35 años en 2011 siete de cada diez tenían una vivienda. En 2024, menos de cuatro por cada diez. Un agujero que seguirá creciendo, según indica el gráfico, y que puede provocar un cisma de desigualdad en España. El Gobierno es consciente de ello, por eso aprobará en el Consejo de Ministros un Plan de Vivienda actualizado, para 2026 hasta 2030, que triplicará su inversión.

El documento, del que se conocerán más detalles pronto, alcanzará un presupuesto de 7.000 millones de euros que asumirá la Administración General del Estado en un 60%, mientras que el 40% restante dependerá de las comunidades autónomas. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, también lo advirtió. "Ni un solo euro" irá a viviendas públicas que en el futuro sean privatizables.