Una afirmación de José Carlos Díez sobre cómo se come en Madrid provoca un tremendo revuelo 

El popular economista José Carlos Díez está provocando cientos de reacciones tras una afirmación que ha hecho sobre la calidad de la comida en Madrid.

Junto a varias imágenes de suculentos platos, Díez ha asegurado: "El mejor atún rojo del mundo no se come en Tokio, Cádiz o Cartagena. Se come en la ciudad más dinámica de Europa. I ❤️ Madrid".

El propio economista ha ido respondiendo a algunos usuarios. Por ejemplo, una persona le ha dicho, irónica: "El mejor pulpo a la gallega y la mejor empanada gallega también se come ahí, ¿no?".

"El mejor pulpo sí, se paga aquí más caro. La empanada no, en Galicia la hacen mucho mejor", ha respondido Díez. Otra persona le ha recordado: "Hablar de un buen atún en positivo es más elegante que hacerlo en comparación negativa con otro! Seguro que se come buen atún en Madrid… pero ‘ome porfavó,’ no comparemos".

"El atún es el mismo, pero aquí se paga mejor y llegan las mejores piezas y en este sitio lo cocinan especialmente bien. Son los precios relativos, pasa también con el marisco gallego", ha replicado Díez.

Otra persona le ha afeado: "Maravilloso. Quedarse allí todió y dejarnos tranquilos". Y el economista ha sido implacable: "Cádiz tiene 18% de tasa de paro y uno de los salarios medios más bajos, si le quitas el turismo acabaréis muchos más gaditanos en Madrid currando".