Una americana ve lo que hacen las señoras vascas y pregunta si es habitual también en el resto de España

La usuaria de TikTok @abroadwithais, estadounidense que vive en Bilbao, ha mostrado su sorpresa por lo que, según dice, hacen muchas mujeres vascas de entre 50 y 70 años. Y ha preguntado si es algo habitual también en el resto de España.

"Estaba caminando por la calle en Bilbao, donde vivo, y noté algo y me puse a pensar si esto sería algo especial que pasa en el País Vasco o también se aplica a otras partes de España", empieza diciendo.

"Así que españoles vascos, necesito que me lo aclaren porque todavía no lo sé. ¿Alguien más se ha dado cuenta de que a algunas mujeres mayores, de 50 a 70 años, les encanta teñirse el pelo de colores súper divertidos?", pregunta.

La usuaria especifica que no habla de tonos como rubio, moreno o pelirrojo y "otros colores de pelos habituales": "Estoy hablando de azul, morado, rosa neón".

"Ayer vi a una mujer por Bilbao con color de pelo arcoíris. Después me subí al metro y había una mujer con pelo azul brillante. Es una forma muy divertida de expresión personal. ¿Es realmente una tendencia en el País Vasco? ¿De dónde viene esto? ¿Cuando llegue a esa edad debería teñirme de azul?", plantea.

En los comentarios, una persona dice: "Yo soy de Bilbao y tengo 60 años, pero mi madre cuando yo era jovencita ya llevaba mechones morados".

"Con los cortes de pelo también pasa, me encanta viajar allí porque tengo una cresta y vivo en Madrid donde la gente siempre me mira como si estuviera loca o fuera peligrosa, pero en el País Vasco me encanta ver gente con crestas o greñas, desde niños pequeños hasta señoras mayores", dice otro.