Una argentina se hace viral con su enfado con las peluquerías españolas

La tiktoker argentina residente en Madrid @consunavarro se ha quejado abiertamente en un vídeo publicado en su perfil de esta red social del trato que ha recibido en una peluquería en la capital.

La joven ha mostrado su tremendo malestar y lo ha resumido en tres puntos muy contundentes. "Vengo a expresar mi mal humor con las peluquerías en España", comienza diciendo la usuaria.

El primer motivo que da es que "son carísimas". "Me ha salido muy cara y eso que aún no lo he pasado a pesos argentinos", afirma la joven en un vídeo que lleva en cuestión de horas más de 320.000 reproducciones.

La segunda y la tercera argumentación que da se basan en su última experiencia: "No me tiñeron bien y quedó la raya ahí asquerosa".

"Me estoy tiñendo y el peluquero me enjuaga el tinte y me dice que ya está. Le digo que me lo seque y me dijo se cobra aparte, que valía 30 euros. ¿Me estás jodiendo? Estoy muy cabreada", termina sentenciando.