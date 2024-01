Una argentina que vive en España cuenta qué le hizo darse cuenta de que vive "en el primer mundo"

La creadora de contenido argentina Mia Wein (@mia_wein) ha reflexionado en un nuevo vídeo de TikTok acerca de lo que le ha hecho darse cuenta de que en España, vive "en el primer mundo".

"Todavía no he caído de que vivo en el primer mundo, pero ayer, en el descanso del trabajo, me paró una chica y me pidió la hora", ha explicado en la publicación, que ha recopilado más de 7.500 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según ha contado, se puso nerviosa, entrando en calor en seguida y pasando por su cabeza "miles de pensamientos" negativos. Ha explicado su reacción recordando que en Argentina si te preguntan la hora por la calle tienes que "salir corriendo" porque eso significa que quieren robarte el teléfono.

"Saqué mi móvil, le di la hora, me dio las gracias y se fue. Creo que me la preguntan y la doy", ha indicado. Después ha hecho una reflexión acerca de estas situaciones que "no hay que normalizar, porque no es normal que alguien te pregunte la hora y te asustes".

Vivir con miedo, preocupados, encerrados, asustados de la noche es algo que quiere dejar de vivir. "Hay muchísimas razones más, pero, ¿por qué normalizamos cosas tan estúpidas como estas?", ha concluido.