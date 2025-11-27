Una argentina señala la palabra que usamos mucho los españoles y que a ella le cuesta mucho decir: "Me suena bastante rara"

El castellano es un idioma tan rico y variado que, dependiendo de dónde se habla, cada palabra puede adquirir unos matices y unos significados de lo más variopintos. Eso provoca que sus hablantes, a veces, vivan situaciones de confusión o que dan lugar a las bromas.

Lo sabe bien Lucía, una argentina que vive en Madrid que ha compartido en TikTok lo que le pasa con una palabra en concreto que usamos los españoles de forma muy habitual desde hace muchísimos años y con la que ella reconoce no sentirse demasiado cómoda.

"Ustedes, los españoles, usan una palabra acá en España que la tiran cada dos frases y a mí me cuesta mucho decirla. Es como que no me acostumbro todavía, me suena bastante rara y eso que ya pasaron casi cuatro años acá", admite.

Lucía asegura que la escucha "en el metro, en el trabajo, en el grupo de amigos... en todos lados": "Es más, siento que la usan para todo: para saludar, para quejarse, para lo que sea. Y no es algo moderno de ahora. Suena en todas las edades, en todas las ciudades y, hasta donde yo sé, en todos los acentos de España".

"Muchos la repiten 500 veces"

"Algunos de ustedes la meten al principio, otros la meten al final y muchos otros de ustedes la repiten 500 veces mientras están hablando y a mí me encanta esa palabra, pero yo vengo de Argentina y he de decir mucho boludo, boludo, boludo y creo que jamás voy a poder cambiarlo por la palabra 'tío o tía", asegura.

"Es una palabra que me cuesta que salga de mi boca porque cuando yo lo escucho de lo único de lo que me acuerdo es de mi tía o de mi tío, pero de mi familia. Ustedes también le dicen así a sus tíos. Lo que yo quiero saber: ¿saben por qué entre ustedes se llaman así y usan esa palabra? Cuénteme de dónde viene", pide.

"Eso fue una moda"

En los comentarios, algunos usuarios explican que el uso de 'tío o tía' fue una moda que está quedando ya vieja. "Eso fue una moda ahora es bro bro bro", avisa una persona.

Víctor Lara Bermejo, profesor de la Universidad de Cádiz, explica que a mediados del siglo XIX se recurre a tío para hacer referencia a cualquier persona a la que no se conoce, independientemente de la valoración que se vaya a hacer de la misma.

La clave, la segunda mitad del siglo XX

"La segunda mitad del siglo XX es el lapso cronológico en el que tío se convierte en un coloquialismo solidario tal cual se entiende actualmente en España, sin importar el perfil sociolingüístico o la zona geográfica, si bien el valor cortés sigue permaneciendo en enclaves muy rurales y en informantes, pero de manera minoritaria y en convivencia con el valor no marcado contemporáneo", señala.