Una arquitecta desmiente el mito de que los españoles estamos todo en la calle: esto es lo que realmente pasa

La creadora de contenido Nina (@.nina.studio), una arquitecta que sube contenido sobre arquitectura y espacio urbano, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok reflexionando sobre el mito de que los españoles "estamos siempre en la calle".

"En España estamos todo el día en la calle. Mentira. Este tema me enfada muchísimo, así que a ver qué pensáis vosotros", ha comenzado diciendo la arquitecta al inicio del vídeo.

"Es cierto que como cultura somos más de quedar fuera que en casa, que si una caña, una cena, un paseo... Pero si lo piensas bien, casi todo esto ocurre en espacios en los que hay que consumir", ha reflexionado.

"Hay una privatización del espacio público brutal y parece que no nos damos cuenta. Hoy en día la plaza ya no es un lugar de encuentro, ahora quedamos en el bar que está en la plaza."

"Parece casi imposible tener vida social sin gastar dinero. Y no me confundáis, a mí me encanta que es ir a cenar, ir de vinos, tomar algo, ir de compras... Pero que todo, todo esté orientado al consumo, me parece demasiado", ha destacado.

"Incluso hay contradicciones que son ridículas. Tú te sientas en un banco, a beberte una birra y te multan. Te sientes en la terraza que está a dos metros del banco y todo bien. Que no lo entiendo, sinceramente"

"Cada vez hay menos mobiliario urbano, menos espacios públicos reales, menos zonas de ocio, sobre todo para los chavales. Sentimos que vivimos en la calle, pero en verdad ocupamos espacios privados disfrazados de espacios públicos"

"Nuestro hueco en la ciudad se reduce y lo asumimos como sin cuestionarlo. Decidme, ¿qué hacéis vosotros para escapar de esto? Aparte de irse al monte a pasar el día", ha concluido la arquitecta.