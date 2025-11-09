Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una autónoma tiene un mensaje para los empresarios que aún resuena: lo puede decir más alto pero no más claro
"Llega un momento que parece que la culpa siempre es del que menos tiene y del trabajador, según los empresarios", ha dicho en el programa laSexta Xplica.

La autónoma Fadua Gaaza en el programa 'laSexta Xplica'.
La autónoma Fadua Gaaza en el programa 'laSexta Xplica'.

La actuales condiciones laborales, con los sueldos estancados, mientras los precios no paran de aumentar en una inflación que mantiene ahogada a cada vez más personas ha provocado una drástica pérdida de poder adquisitivo en España, donde la clase media está próxima —si no lo ha hecho ya— a desaparecer. 

Este escenario es el que se ha abordado la noche del sábado en el programa laSexta Xplica, donde la autónoma Fadua Baaza ha dejado un mensaje a los empresario que aún resuena. "Llega un momento que parece que la culpa siempre es del que menos tiene y del trabajador, según los empresarios", ha afirmado. 

"Yo soy una pequeña autónoma y realmente si no puedo tener cinco trabajadores, no los tengo, tengo uno y punto pelota", ha explicado la autónoma. "Hemos llegado a un punto en que el empresario quiere tener más beneficio con personas trabajando para él con muchos más horarios y muchos menos derechos, porque al final se piensan que por ser empresario tienen ellos más derechos que los trabajadores", ha advertido.

"Llega un momento en el que la culpa es del que menos tiene. Los que están en un nivel más alto dicen que la culpa es de los demás. Que no han ahorrado, que no pagan, que no han sabido organizarse", ha agregado Baaza. 

En ese momento ha intervenido un empresario que ha argumentado que le gustaría que se pudiera recibir el sueldo bruto en su totalidad, pero que hay que pagar muchos impuestos. "A nosotros como empresarios nos gustaría que, por ejemplo, cuando pagamos el sueldo bruto, esa parte que queda, os la damos, pero que nos bajen los impuestos", ha dicho, palabras que han provocado un gran revuelo en plató. 

"Hoy en día todo el mundo quiere ser autónomo sin primero tener una educación financiera. Empezando por aquí. Pero luego a la que yo veo billetito, a mí el trabajador me da absolutamente igual. Y aquí es donde está el problema", ha afirmado la autónoma.

"Paga las horas extra", ha dicho rotunda. Y ha concluido: "Si quieres que no suelte el boli a las cinco de la tarde paga esas horas al precio que toca. Si quieres que esté al día y contento y vaya a producir en tu negocio dale sus derechos. Lo que no puede ser es 'perdona, si te doy tus derechos pierdo beneficios". 

