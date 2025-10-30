La inflación sube al 3,1 % en octubre debido al encarecimiento de la electricidad y el transporte

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en octubre una décima en tasa interanual, situándose en el 3,1%, el nivel más elevado desde junio de 2024, según el avance de datos publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este repunte se atribuye principalmente al incremento de los precios de la electricidad, así como al encarecimiento del transporte aéreo y ferroviario.

Con esta subida, el IPC encadena dos meses consecutivos de ascensos, tras el aumento de tres décimas registrado en septiembre, cuando la tasa se situó en el 3%. Estadística ha señalado que, aunque los precios de la electricidad subieron más que en octubre del año pasado, el impacto fue parcialmente compensado por el abaratamiento de las gasolinas.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que la tasa interanual de octubre "está en línea" con la registrada el mes anterior.

El INE también ha avanzado que la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se incrementó una décima en octubre, alcanzando el 2,5%. De confirmarse este dato, sería el más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.

Mayor subida mensual desde junio

En términos mensuales, el IPC creció un 0,7% respecto a septiembre, lo que representa el mayor incremento mensual desde junio, cuando se registró una subida similar.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), que permite comparaciones con otros países de la Unión Europea, aumentó dos décimas en tasa interanual, hasta el 3,2%, y un 0,5% en términos mensuales. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,6% para octubre.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 14 de noviembre.