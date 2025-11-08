Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una bióloga revela cuándo hay que lavar las toallas para evitar que sean "el paraíso de las bacterias y los hongos"
"Y cuando las laves, hazlo siempre a más de 60 grados".

Toallas en la lavadora
Toallas en la lavadora

Cumplir con todas las tareas del hogar y encima hacerlo cumpliendo todos los tiempos de manera correcta es casi un milagro. Pero hay cosas con las que conviene no jugar, como el tema de la higiene.

"Las toallas de la ducha, ¿cada cuánto hay que lavarlas? Mi nombre es Carolina, soy bióloga y yo te lo cuento", ha comenzado la experta el vídeo, el cual ha superado ya las 635.000 visualizaciones y los 30.000 'me gustas'.

"En nuestro día a día tenemos claro cuándo cambiar las sábanas o lavar la ropa, pero con las toallas siempre hay mucha confusión. Y es que seguramente algunos ni sabíais que había que darle una agüita de vez en cuando...", ha bromeado la divulgadora.

"Las toallas del baño son el ambiente perfecto para los microorganismos. Tienen humedad, la temperatura ideal, nutrientes, ya que al secarnos transferimos células muertas de la piel y aceites corporales, y oxígeno", ha explicado la bióloga. 

"Vamos, el paraíso de las bacterias y los hongos, que de esta manera consiguen duplicar su población cada media hora. Además, si tienes la toalla cerca del inodoro y no bajas la tapa cuando tiras de la cisterna, la estás bañando en una lluvia microscópica de gérmenes", ha puntualizado la tikoker.

"Entonces, el veredicto de los expertos es que la tienes que lavar cada dos o tres usos. Pero seamos sinceros, a veces no hay tiempo. Así que si tienes que estirar un poquito más el plazo, hazlo. ¡Pero nunca más de una semana!", ha recomendado Carolina.

"Si esperas más de siete días, esa toalla ya no te seca, más bien te recontamina. Y no olvides que cuando las laves, hazlo siempre a más de 60 grados. ¿Y tú? ¿Cada cuánto la lavas? ¿O no la lavas, guarrete?", ha concluido la experta añadiendo un toque de humor.

