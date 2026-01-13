Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una británica entra en un Eroski y pide explicaciones al ver lo que hacen con los melones: "¿Tradición o casualidad?"
Virales

Una británica entra en un Eroski y pide explicaciones al ver lo que hacen con los melones: "¿Tradición o casualidad?"

Juan De Codina
Fotomontaje de un supermercado Eroski y Yasmín, mujer británica.
Fotomontaje de un supermercado Eroski y Yasmín, mujer británica.Getty Images / TikTok: @yasmininmallorca / Montaje: HuffPost

La joven británica Yasmín lleva un tiempo viviendo en España y creando contenido de su día a día en el país, de ahí a su nombre en redes sociales, en las que se hace llamar 'Yasmin in Mallorca' (@yasmininmallorca). Le ha sido difícil no preguntar a los españoles por lo que se ha encontrado en un supermercado Eroski.

En el vídeo, que ha acumulado más de 16.000 visitas (y subiendo) ha pedido explicaciones al no entender por qué se ha encontrado de esa forma tan peculiar los melones expuestos en la sección de las frutas y no ha sido precisamente por el precio.

"Tengo una pregunta para los españoles, estoy en el Eroski y he visto algo un poco raro: ¿Por qué los melones llevan un gorro de Santa (Claus)?", ha preguntado con mucha curiosidad.

Melones con gorros de Papá Noel

Tal y como ha enseñado en el vídeo, los melones, que estaban en promoción, estaban decorados con los típicos gorros de Papá Noel que se suele ver tanto en los disfraces como en momentos cotidianos en épocas navideñas.

"¿Es algo para la suerte, es tradición o por casualidad? No sé por qué, es superchulo, pero no sé por qué", ha rematado en el vídeo.

Las respuestas, oro puro

Han sido más de 160 comentarios con respuestas de todo tipo y las que se llevan la palma son la de los españoles que han tirado de ironía para estirar el chicle. 

El usuario @alep040, con el sarcasmo por delante, ha respondido que es "una tradición castellana del siglo XVII, es muy importante que cuando pases por la caja grites 'HoHoHo feliz Navidad' como si fueras Papá Noel".

"Para abrigarlos, que no se enfríen", ha respondido la usuaria @boniyogil, así como @astro2000 que ironiza con que es "una tradición vasca". Por supuesto, la verdadera clave está en la réplica de @zeluin6: "Eso no es tradicional, debe ser alguna estrategia comercial".

