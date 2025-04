Una británica va de vacaciones una semana a la Costa del Sol y este "fenómeno español" la deja impactada

La usuaria de TikTok @theashruddy, una mujer británica que ha estado una semana de vacaciones en la Costa del Sol, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuál es el "fenómeno español" que la ha dejado realmente impactada.

"He estado seis días en España y he hecho una observación interesante: como el 80-90% de las mujeres españolas mayores de 50 años que me he encontrado llevan zapatillas Golden Goose", ha relatado la británica.

"Y estoy un poco asombrada, porque son literalmente todas las que he me he encontrado", ha asegurado la usuaria, sorprendida al ver esta tendencia de moda española.

"¡Es como hace 10 años en Londres! Todas eran pijas, del este de Londres y de 30 años. Que alguien me explique este fenómeno español, por favor", ha concluido la creadora de contenido.

Una observación que le han desmentido algunas mujeres españolas en la sección de comentarios, quienes han apuntado que probablemente las zapatillas que ha visto tanto no sean de la marca Golden Goose, sino de la marca española Corina.

