Una cajera del súper cuenta qué le ha pasado con una señora que no dejó el carro en su sitio: dice mucho de la sociedad 

Una cajera de un supermercado ha contado lo que le ha pasado con una clienta y que, para muchos, refleja todo lo malo que hay en la sociedad.

"Procedo a atender a una señora que lleva un carrito de la compra del supermercado. Cuando acaba de poner las cosas en la cinta veo que da marcha atrás para dejarlo en frente de la caja, por lo que le pido amablemente y por favor si puede dejarlo en su sitio", cuenta la trabajadora en la red social Threads.

"Empieza escudándose diciendo que no puede, que no tiene tiempo, que ya va tarde... Le vuelvo a pedir que lo deje en su sitio, que está al lado de la salida y no va a tardar más de dos segundos", prosigue la empleada.

"Su respuesta cambia diciendo que es que ella lo encontró por ahí suelto y que ya tiene que coger ella la fruta, echarse gasolina y no sé qué más cosas y que a este paso lo va a tener que hacer todo ella cuando para eso estamos nosotras", cuenta.

La cajera admite que cuando le dijo eso se calló porque sólo quería dejar el tema y que se fuera, pero lanza una pregunta: "¿Qué hubierais hecho vosotros?".

En las respuestas hay quien justifica a la clienta. "¿Quién eres tú, para decirle a alguien lo que tiene que hacer? Bastante educada fue, te podría haber mandado a la mier….". Otro señala: "Poco has trabajado cara al público, esos dos segundos que dices que le cuestan a la señora te hubiese costado uno a ti, no hubieses perdido fuerzas en discutir...además que el recoger las cosas en la tienda es responsabilidad del trabajador y nunca del cliente...".

Con todo, son mayoría los que expresan su desilusión con comportamientos como el de la clienta: "La gente es muy maleducada. El otro día, en un supermercado, una pareja estaba poniendo su compra en la cinta, yo esperaba mi turno con mi carro y los niños, esa pareja sacaron todo y dejaron el carro ahí, en la fila🤷🏻♀️ fui yo a guardar el suyo y después el mío pq no podía ni pasar... vamos que idiotas hay en todas partes. No dije nada y la cajera tampoco pero vaya tela".

"La gente es muy maleducada se piensa que porque estás trabajando ahí tienes que ser su sirvienta. Si has cogido un carro lo devuelves a su sitio", dice otro.