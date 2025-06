Una canaria explota y cuenta la realidad de lo que es vivir en el archipiélago: toda una pesadilla

La usuaria de TikTok Natalia (@wahooos) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok criticando la visión romantizada que se tiene de Canarias y explicando con sinceridad qué es lo que realmente pasa en el archipiélago.

Soy canaria viviendo en Canarias y estoy harta de este estilo de vídeos que romantizan e idealizan un estilo de vida en Canarias que no se corresponde con la realidad para muchísimos de los canarios.

Así que he decidido contarte cosas que creo que necesitas saber de verdad si tienes pensado venir a vivir a Canarias o venir de viaje.

Y no van a ser las típicas cosas de que aquí las patatas son las papas, el autobús es la guagua, que los canarios y las canarias somos gente maravillosa y guapísima y te vas a enamorar en cada esquina. No.

Si vienes en búsqueda de oportunidades laborales, tienes que saber que Canarias lidera en España y en Europa con un 28% el paro juvenil, convirtiéndola en la tercera comunidad autónoma con mayor paro de toda España.

Según los datos, Canarias es la región con mayor insatisfacción laboral y falta de oportunidades, teniendo la realidad que los salarios han caído en un 6,8% frente a los alquileres, que han subido ya hasta el 40%.

Si, por el contrario, vienes por la gran oferta formativa que ofrecen las islas, tienes que saber que la ULL, es decir, La Universidad de la Laguna, aquí en Tenerife, está considerada la peor universidad del país.

Valorada según los estudiantes, claro. Y que Canarias supone el rendimiento académico más bajo, según los datos.

Y eso, por no mencionar lo complicado que es encontrar un piso asequible debido a que los precios están completamente desorbitados. Y, además, muchas de las viviendas están siendo empleadas para uso vacacional.

Y es que en Canarias, un 65.000% de las viviendas son destinadas a uso de alquiler vacacional. Siendo que en muchas islas, las viviendas vacacionales superan al 10% de la población. Esto ocurre en 50 de los 88 municipios que hay en Canarias en total.

Si estás pensando en la compra de una casa, más te vale que seas extranjero, porque ahora mismo son prácticamente los únicos que se pueden permitir la compra de una vivienda.

Pero bueno, si simplemente estás pensando en venir como turista, al igual que los 7,2 millones de personas que visitan en un año únicamente la isla de Tenerife, es decir, casi un millón más de los turistas que recibe Brasil, siendo que Tenerife es un 0,02% de la extensión territorial de Brasil.

Pero bueno, si el turismo que vas a hacer es más de montaña, visitando los parques naturales, los paisajes protegidos y demás, tienes que saber a lo que te vas a enfrentar, que son colas y colas interminables de coches, ya no solo para acceder a los lugares, sino también para aparcar por ahí, imposibilitando el acceso y el aparcamiento. No solo a los turistas, sino a los vecinos de la zona.

También te digo que es comprensible, teniendo en cuenta que en Canarias hay 842 vehículos por cada mil habitantes. Es verdad que el transporte público sería una muy buena opción para estos casos. Pero en Canarias, o por lo menos en Tenerife, que es la isla en la que yo vivo ahora mismo, es verdad que las frecuencias de las guaguas son ridículas y dependiendo de los sitios a los que quieras ir.

Y también las horas a las que las cojas se pueden formar colas como ésta todos los días en intercambiadores y en las estaciones tranvía. También sería una buena opción para visitar zonas más metropolitanas, si no fuera que las frecuencias también son bajísimas, conllevando esto a aglomeraciones.

Simplemente porque los trabajadores llevan un año en huelga pidiendo condiciones dignas. Y la presidenta del Cabildo hace oídos sordos. Pero bueno, si finalmente consigues acceder a alguna de estas playas, espero que no sea ninguna de las 12 que han cerrado únicamente este año en Tenerife por presencia de aguas fecales, ya que cada día en Canarias se vierten más de 100.000 litros de aguas residuales al mar.

Si finalmente lo tuyo es salir de fiesta, ten mucho cuidado con las zonas que frecuentes, ya que noticias como esta se ven todos los días en las zonas de ocio más populares de la isla.

Supongo que esos son los turistas a los que tanto tenemos que agradecerles que nos den de comer y que tanto respetan nuestras islas. En definitiva, no es exageración decir que el aumento de la población en Canarias está afectando al bienestar de los habitantes.

Teniendo una sobrecarga poblacional altísima. Solo en Tenerife, 1.200 nuevos residentes llegan cada mes. Solamente el año pasado, la población rebasó en más de 2.200.000 habitantes en todas las islas.

Todos estos datos se suman a la incompetencia de los gobiernos que ponen sus intereses en otras cosas, que prefieren hacer oídos sordos y no velar por los intereses de los canarios y de la gente que habita aquí.

Es que no es que estemos hartos del turismo, no es que no queramos que vengan, siempre con respeto, obviamente, pero es que de verdad estamos cansados y nos ven siendo pesados, simplemente como un grito de auxilio, porque es que nadie nos escucha.

Los gobiernos competentes que nos tienen que escuchar ya han visto que no nos hacen caso. Y es una manera de intentar concienciar, porque de verdad que Canarias tiene un límite y lo estamos rebasando.

Que obviamente Canarias también es esa imagen que muestran en las redes sociales de paisajes increíbles, gente maravillosa, la comida, el clima, todo. Eso también es parte de nuestra cultura y de lo que somos, pero nos lo estamos cargando, estamos perdiendo también esa identidad nuestra.

Canarias tiene un límite y que nos lo sigamos saltando solo va a suponer más insatisfacción, tanto para nosotros los que habitamos aquí como para la gente que viene, que al final ni generan ellos un turismo de calidad, ni pueden disfrutar de unas buenas condiciones en las islas.

Entonces no se enfaden si somos pesados, por favor. Solo estamos intentando educar, que entiendan los problemas que estamos pasando, que tengan empatía y que alguien nos escuche, por favor.Porque está claro que los que nos tienen que escuchar no lo están haciendo.

Así que, por lo menos, generar conciencia en la población. Y si vas a venir aquí, que lo hagas con el mayor respeto posible. Y teniendo en cuenta la problemática que está afectando ahora mismo a todas las islas. Gracias por escucharnos.