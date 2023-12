Una española contesta a la crítica de una americana enumerando qué es lo que odia de EEUU

La usuaria de TikTok @harenmork ha publicado un vídeo enumerando qué cosas odia de Estados Unidos después de la crítica que ha hecho una americana a España.

"Me acaba de salir el vídeo de una chica estadounidense criticando España. Pues me toca a mí. Todos sabemos que odio EEUU con todo mi corazón, ¿verdad?", tanto por su "horrendo sistema" como por sus "cosas cotidianas", ha empezado diciendo.

En primer lugar, ha señalado que le da "asco la moqueta", porque es "alérgica al polvo" y ella ha estado viviendo en una casa que "hasta el baño tenía moqueta".

También ha criticado que, por lo general, "no abren las ventanas para airear la casa debido a la contaminación" de la calle, así que lo que tienen es "un purificador de aire".

"Cuando crucé el charco con 16 años no sabía que en el resto del mundo no había ventanas modulables, que son las que tienen la posición de oscilo, que es la más cómoda y la que más me encanta", ha explicado.

Otra cosa que no le gusta es la "organización de las ciudades" en EEUU: "Tardaba dos horas en autobús para llegar al instituto (...) Era como ir en una caja de cerillas con la carretera llena de baches".

En cuanto al idioma, ha relatado que muchos estadounidenses aseguran hablar varias lenguas y es mentira. A continuación, ha criticado que suelen dejar las luces encendidas "todo el rato".

Por último, ha manifestado que "las normas de conducción no existen", y así lo ha argumentado: "Mi americana iba con los pies por fuera de la ventana, encima del retrovisor y era totalmente normal. Iba también sin cinturón de seguridad".