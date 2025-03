Una española cuenta el comentario más racista que le han hecho en EEUU: fue al oír que hablaba castellano

Una joven española que está de intercambio en Estados Unidos ha compartido en TikTok la experiencia más racista que ha vivido en aquel país. Y todo lo desencadenó un simple detalle: estaba hablando en castellano.

"Os voy a explicar el comentario más racista que me han hecho en Estados Unidos siendo una estudiante de intercambio de España. El otro día estaba esperando al bus para ir a casa y estaba en un banco. A mi lado estaba una chica y otra chica. Y al lado de esa chica un chico que iba conmigo a clase de Química. Y me llevaba con él, era gracioso, hablábamos", empieza contextualizando @andrea.modrony.

"Y delante de mí había un chaval que es hispano súper majo. Estaban hablando entre ellos, yo con mis cascos hablando en español con mi mejor amiga de España. Y el hispano de delante mío me dice: 'Oye, están siendo racistas contigo'. Y le digo: '¿Por?' Y dice: 'Están diciendo que te van a deportar porque no tienes papeles", relata.

"¿Que me vas a deportar tú a mí? ¿Con el dineral que yo he pagado? Yo solamente me descojoné. Esa fue mi reacción y me dijeron: '¿Por qué te estás riendo? ¿Qué ha dicho de nosotros?", cuenta antes de señalar que les dijo que se reía de otra cosa.

"Pero en sí no he tenido comentarios racistas. Sí otros como: '¿Hablas español?. O: ¿Cómo no te gusta el picante, si eres hispana?'. O: '¿En España tuvisteis el Covid?'. No, somos inmunes, nos tapamos así debajo tierra", dice, irónica.