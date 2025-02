Una española cuenta cómo es el amor el Noruega: poco o nada tiene que ver con lo que pasa en España

La creadora de contenido Dua (@duaabm0), una chica española de origen marroquí vive en Noruega, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo es el amor en el país escandinavo.

"Voy a responder a la pregunta que me habéis hecho muchos y muchas: ¿Cómo es el amor aquí en Noruega? ¿Cómo se enamora la gente? ¿Hay mucha diferencia entre el amor en un país latino?", ha comenzado relatando la tiktoker al inicio del vídeo.

"¿Cómo es la sociedad noruega en el amor? Yo la calificaría como sociedad reservada, son muy reservados", ha relatado la creadora de contenido en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 100.000 visualizaciones y los 10,5 me gustas.

"Me gustaría poner el foco en la igualdad que existe en Noruega. Es una sociedad igualitaria, todos somos iguales aquí. No se fuerza la igualdad, cada uno tiene su papel pero al mismo tiempo hay una igualdad super subrayada", ha manifestado Dua.

"Por ejemplo en las tareas domésticas los dos hacen lo mismo, en el cuidado de los hijos los dos hacen lo mismo, ¿y en la conquista? Los dos hacen lo mismo", ha asegurado la tiktoker.

"En algunas culturas es muy normal que sea el hombre el que vaya a conquistar a la mujer, el que le regale flores, el que le regale bombones, el que esté detrás de ella... Pero aquí no", ha explicado la usuaria.

"Aquí los dos hacen lo mismo, en una discoteca, en un restaurante... la mujer puede ir al hombre y decirle: oye, quiero tu número de teléfono. Yo sí que considero que hay una diferencia clara con otros países", ha proseguido la española.

"Otra cosa importante es la independencia, todos personas independientes en todos los ámbitos, en las relaciones también. Si tienes una relación tu vas a tener tus propios amigos, tus propios planes, tus propias actividades, y no van como siempre en pareja", ha subrayado Dua.

"En cuanto a flirtear, aquí no son por ejemplo muy intensos, son más discretos diría yo. Aquí como que no hay muchas demostraciones de afecto muy directas. Son muy introvertidos y tímidos en ese sentido", ha añadido la tiktoker.

"Normalmente en Noruega las relaciones de amor empiezan desde una amistad, primero hay buen rollo y luego vas conociendo a la persona y es cuando hay una confianza cuando ya dejas caer tus intenciones", ha comentado la española.

"La comunicación de los noruegos en relaciones suele ser mucho más directa. No juegan con las palabras, no camelan, no lanzan indirectas... son muy directos", ha señalado la usuaria.

"Bajo mi punto de vista no son muy pasionales, son como muy racionales, muy programados... les falta como sangre, diría yo", ha incidido la creadora de contenido, dejando claro que habla desde una generalazación.

"Y en cuanto al enamoramiento, las personas se suelen enamorar de forma lenta. Al ser introvertidos y tímidos lo lógico es que no se enamoren rápidamente ni pasionalmente", ha concluido la tikoker.