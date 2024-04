Una española cuenta las cosas de la cultura latina que nunca haría y genera más de 800 comentarios

La creadora de contenido Carol Méndez ha enumerado varias costumbres de la "cultura latina" que no haría y ha dado razones, lo que ha generado debate en dos corrientes.

"Nunca lo voy a aceptar y nunca lo voy a hacer", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 189.400 visualizaciones y 20.200 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tú imagínate que estás en tu día de descanso y que velga alguien inesperadamente a tu casa sin avisar", ha explicado como primera costumbre que no es de su agrado. El segundo, que está ciertamente relacionado, ha tratado de cuando viene un familiar a casa "a pasar unos días" y terminan siendo semanas.

Según su experiencia, ha visto que invitaban a familiares porque no tenían donde ir que han acabado durmiendo en el cuarto de sus hijos: "No entiendo por qué les parece mejor dejar que tu hijo duerma en el sofá solo para que el invitado duerma bien". Ha recalcado que lo entiende, pero, "si no tienes espaico en tu casa, ¿por qué tienes que invitar a otra gente".

"Mandarle dinero a los de fuera porque lo necesitan, muchas veces es cierto, pero en otras ocasiones les das la mano y te cogen del brazo", ha explicado. Algo que ha criticado y que se hace mucho es que, cuando visitas tu país de origen (en caso de ser de fuera), tengas que regalarle algo a tus primos.

Por último, pero no por ello lo peor, se ha preguntado por qué el invitado de un cumpleaños trae a toda su familia. Entre los cientos de comentarios hay dos vertientes: por un lado, los que están completamente de acuerdo y, por otro, los que se preguntan "de dónde se ha sacado" que esa sea la cultura latina.