Una española da este consejo sobre irse a vivir a los Países Bajos: "Pensáoslo tres veces"

La usuaria de TikTok @aidaynuri, una española que lleva 13 años viviendo en los Países Bajos, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social dando un consejo a la gente que tiene pensado irse a vivir allí.

"Mirad, si tenéis pensado veniros a vivir a los Países Bajos y os han dicho que os lo penséis dos veces, yo os digo que os lo penséis tres veces, ¿vale?", ha comenzado diciendo la usuaria.

"Llevo ya aquí 13 años, yo ya soy acostumbrada, más que nada, pero sí que es verdad que esto es un país quita energía, te lo juro. O sea, es un país...", se ha quejado española.

"Vayas a donde vayas la gente está amargada, la gente no tiene ganas de hablar, la gente la cara que tienen les llega hasta el suelo...", ha asegurado la creadora de contenido.

"Si no hablas alemán, ya apaga y vámonos, que nadie te ayuda... No vengáis, quedaros donde estáis", ha manifestado la creadora de contenido para concluir.