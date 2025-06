Una española da un fuerte tirón de orejas a los extranjeros que se dedican a hacer esto en el Sudeste Asiático

La tiktoker Lorena Oliver (@lorenaoliversig), una chica que sube contenido sobre viajes, ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social dando un fuerte tirón de orejas a los extranjeros que se dedican a especular en el Sudeste Asiático.

"Seguramente me arrepienta de subir este vídeo, pero es que no podía quedarme callada. Llevo mucho tiempo viendo la gente que se va a Bali y compra terreno allí. Construye restaurantes, villas de lujo, hoteles...", ha criticado la española.

"No lo sé, pero chicos, me parece que nuestro egoísmo ya está llegando a unos niveles que no sé si somos conscientes o no somos conscientes, pero nos estamos cargando todo aquello", ha asegurado la tiktoker.

"Nos lo estamos cargando porque realmente pronto todo esto ya estará todo industrializado, ya será otra ciudad más", ha apuntado la creadora de contenido, totalmente indignada con la situación.

"Realmente nos estamos cargando la vida local, el choque cultural que hacen esa esencia que es tan bonita de allí. Pero si nosotros mismos nos encargamos de que todo eso desaparezca, es que somos nosotros los culpables", ha concluido.