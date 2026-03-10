Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Deja sin palabras al mostrar la cuenta con lo que han pagado por todo esto en un bar de Cádiz
Deja sin palabras al mostrar la cuenta con lo que han pagado por todo esto en un bar de Cádiz

"El mejor sitio de Cádiz para comer pescaíto frito, sin duda alguna".

Las cuentas de los bares y restaurantes en ciudades de toda España tienen una gran acogida en redes sociales. La gente tiene curiosidad por saber sitios y recomendaciones a las que sí que ir... y también por descartar otros establecimientos a evitar cuando se visiten esos lugares. 

En las últimas horas ha sido el tuitero Jesús Javier Moreno, conocido como @DonYesu, el que ha compartido lo que ha tomado junto a otras 10 personas en un restaurante de Cádiz, el Kiosko los 12 hijos de Juan, y ha cautivado a todo el mundo.

"Hemos almorzado 11 personas. El mejor sitio de Cádiz para comer pescaíto frito, sin duda alguna", ha escrito Moreno, cuyo tuit en pocas horas ha superado ya las 150.000 reproducciones, 700 me gusta.

En la lista de todo lo que han pedido esa mesa de once clientes se ven tanto bebidas como multitud de raciones por un precio total de 152,40 euros, es decir, 13,85 euros por persona. "Los que dicen que es poca comida desconocen el tamaño de las medias y raciones", ha apuntado además ese tuitero. 

Todo lo que han pedido

En la lista de bebidas se pueden ver seis tubos de cerveza (a 1,80 euros cada una), cuatro refrescos (1,60 euros por unidad), dos vermús (2,50 euros cada una) y siete aguas (1 euro por botella).

De raciones han demandado completas una de cazón en adobo (12,50 euros), de chocos (16 euros), dos de merluza rebozada (15 euros) y otra de tortilla camarones (12,50 euros) y de croquetas (12,50 euros).

Además, han completado toda la comida con media ración de puntillas, de pescadilla, de cazón en adobo, de gambas fritas y de patatas con alioli. Cada una de ellas tiene un precio de 7,50 euros. Finalmente en el ticket se puede ver que habían pedidos dos raciones de picos a 0,50 euros cada una y seis sobres de mayonesa a 0,20 por unidad.

