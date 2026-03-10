Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alba Carrillo justifica su opinión sobre lo que dijo de los españoles que se van a Qatar para no pagar impuestos
"Eso es ser español y tener orgullo de aquí".

Alba Carrillo, en un acto en enero.GTRES

La guerra en Irán ha obligado a muchos españoles que se encuentran en países como Qatar o Emiratos Árabes a replantear su situación al vivir en una zona amenazada y en una región cargada de incertidumbre. Desde el Gobierno se han fletado varios aviones para traer de vuelta a españoles que estaban de vacaciones en esos países o que hacían escala ahí tras ir o volver de otro destino. 

Además, también se ha anunciado que los españoles que han viven en esos países también podrán solicitar su vuelta. Este asunto fue tratado el domingo en el programa D Corazón, que presenta Anne Igartiburu en TVE. 

Una de las colaboradoras del espacio es Alba Carrillo, que no dudó en dar su opinión poniendo el ejemplo de la mediática pareja de Ana Boyer y Fernando Verdasco: "Quiero hablar de los españoles que se van de aquí como ellos, que se van de aquí para no tributar en España y están en Villa Meona muchas veces. Pues ahora te quedas en Qatar".

"Contado por mi exmarido, Fernando tuvo un problema con Hacienda y te vas de aquí porque puedes vivir donde quieras y ganas un dineral, pero en vez de tributar en tu país, te vas a allí, entonces no me da ninguna pena", afirmó. 

"Creo que no deberíamos de repatriarles e incluso no deberían trabajar en esta casa, ella hizo conmigo Bake off y a mí me sentaba fatal que una persona que no tributa aquí que esté cobrando de lo que pagamos todos", sentenció la tertuliana.

La respuesta de Alba Carrillo a sus palabras

La opinión de Carillo tuvo un gran alcance hasta el punto de que ha vuelto a hablar de ello en su cuenta de Instagram con varios vídeos publicados en sus historias. "Quiero explayarme un poco con mi video que se ha hecho tan viral sobre Ana Boyer y Fernando Verdasco. Me refiero no a los españoles que se hayan ido a Qatar o a cualquier otro sitio a trabajar porque tienen que hacerlo y salir adelante, si no a ellos que se han ido a otros países para tener que pagar impuestos en este nuestro", ha especificado. 

"¿Yo por qué tengo que ser generosa y solidaria con ellos? Hay gente que me ha dicho que eso es deshumanización, pero deshumanización es que haya ancianos que necesiten pagar su comida, que estén en pobreza energética o que haya niños que solo comen la comida en el comedor. Es igual de valioso un niño de Ana Boyer o mío que de Marta la de Alicante, Felipe de Gijón o María de Cuenca", ha añadido Carrillo. 

La modelo ha sentenciado que "los niños, los ancianos y su salud no puede estar en manos de los que tienen dinero y recursos" porque, ha proseguido, "para eso tenemos un estado solidario con una seguridad social que se paga tributando en España".

"Eso es ser español y tener orgullo de aquí", ha asegurado, especificando en "las grandes fortunas". "Los ciudadanitos de a pie tenemos que pagar en comparación de lo que ganamos muchísimo porque ellos no están pagando nada, pero luego vienen, usan nuestras carreteras para irse a Ibiza o Marbella y disfrutan de muchas cosas que pagamos los demás", ha opinado.

Por último, ha insistido en que "tienen el mismo derecho ellos y sus hijos que los míos o que los del resto de españoles". "Eso es humanidad", ha concluido. 

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

