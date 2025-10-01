Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una española enseña cómo es el menú de los niños en su colegio de EEUU y la gente no puede creérselo
Una española enseña cómo es el menú de los niños en su colegio de EEUU y la gente no puede creérselo

"Muy equilibrado todo en infartos unidos", resume una persona tras verlo.

Bandejas en un comedor de un colegio.Getty Images

Una española que trabaja como profesora en una escuela de Estados Unidos ha provocado impacto entre muchos españoles al enseñar cómo es un menú semanal que comen los niños en su colegio.

"Os enseño lo que comen los niños en mi escuela estadounidense", empieza diciendo antes de señalar que "cada día tienen dos opciones para beber: leche blanca o de chocolate". 

"Y después un plato principal con su acompañante. El lunes arrancamos con pizza y patatas; el martes, pollo frito con verduras; miércoles, perrito con boniato; jueves beagle con verduras y el viernes hamburguesa con boniato de nuevo", enumera.

"De postre pueden elegir a veces entre manzana, zumo o melocotón en almíbar", completa antes de especificar que "los niños pueden elegir si coger la comida y traerla de casa".

De entre la multitud de respuestas que ha provocado el vídeo, sobresalte por su número de 'me gusta' el de una persona que ha replicado: "Muy equilibrado todo en infartos unidos".

"Dios mío lo único saludable es la leche", resume otra. Mientras una trabajadora compara el menú con uno de un colegio de España: "Trabajo de cocinera en un colegio y mañana hay sopa de picadillo y merluza al horno con pisto, de postre fruta. Hoy había cocido con pollo y verduras y ensalada mixta con huevo y atún".

"No me vuelvo a quejar del comedor escolar de mi hija. Ahora bien, está bien que lo puedan traer de casa", señala otra usuaria.

Otros aprovechan para ir más allá en sus críticas: "Todavía me acuerdo cuando leí que gente de USA se pensaba que la leche de chocolate veía de vacas marrones". "Gente en USA: 'Tenemos un problema con la alimentación en los colegios'. Gobierno de USA: 'No se diga más 10 billones a Israel", es la crítica que lanza otro usuario de TikTok.

