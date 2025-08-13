Ni azúcar ni leche: el extraño ingrediente que elimina toda la amargura del café y que todos tenemos en casa

Si eres consumidor habitual de café seguro que en más de una ocasión has pensado cómo eliminar su sabor amargo de una forma eficaz. En la mayoría de casos se opta por el azúcar, para que endulce el sabor, o la leche, para disminuir su potente sabor, en ocasiones, demasiado fuerte.

Sin embargo, estas no son las mejores opciones para conseguirlo. De hecho, es posible con otro ingrediente, mucho más eficaz y que todos poseemos en nuestro frigorífico o en una despensa.

Hablamos de las cáscaras de huevo. Al ser un mineral natural, este es capaz de actuar como antiácido, de forma que reduce significativamente la acidez del propio café. Así se puede obtener un café con un sabor mucho más suave y menos agresivo al paladar, al tiempo que cae mucho mejor al estómago al no ser tan irritante.

Pero, ¿cómo conseguimos esto? La respuesta es muy simple. Previamente se tendrán que haber comido los huevos para a continuación, enjuagarlos y dejarlos secar. Tras esto, se tendrán que moler y ya obtendremos un polvo fino. A continuación solo habrá que añadir este polvo al filtro de café o verterlo directamente en la taza de café antes de prepararlo.

Pero este truco no solo sirve para reducir la acidez del café sino que también actúan como fertilizante natural para las plantas, de forma que las cáscaras de huevo pueden enriquecer el suelo con calcio y otros minerales esenciales.

Además, incluir el uso de cáscaras de huevo en la dieta habitual es muy positivo para el organismo, ya que a nivel ecológico es inmejorable y se pueden reutilizar y transformarlo en un recurso útil.