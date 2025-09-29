Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a un niño en Lengua "qué puede hacer Alicia para convertirse en pez" y su respuesta en dos palabras es de matrícula
Insuperable. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un niño en un examen.Getty Images

Los niños son unos verdaderos maestros: su forma de ver el mundo, sus respuestas y sus ocurrencias dan a menudo verdaderas lecciones a los adultos.

Todo eso se refleja muchas veces en las respuestas que los más pequeños dan en los exámenes y en los ejercicios del cole, que son merecedoras de matrículas de honor aunque no se ajusten a los cánones.

Si no, que se lo pegunten a un alumno de Tercero de Primaria que en un ejercicio de Lengua, se supone que como comentario a un texto, tenía que responder a una cuestión: "Imagina lo que puede hacer Alicia para convertirse en pez".

La respuesta del pequeño fue incontestable: "Estudiar mucho". Una foto de ese ejercicio la ha subido a Threads el usuario alvaro_marinp junto a un comentario para reflexionar: "Y por esto, amigos, tenemos que estudiar mucho. Da igual si nuestra pasión es ser médico o recoger basura: hay que estudiar mucho. Respuesta real de un niño de 3° de primaria".

La ocurrencia recuerda mucho a otra respuesta de otro niño que se difundió enormemente hace unos meses. En aquella ocasión, los alumnos debían escribir el antónimo de la palabra "amable".

"Saboría", respondió ese niño, cuya respuesta provocó miles de reacciones de aplausos y algún usuario se mostró desconcertado. Por ejemplo, uno preguntó qué quería decir la palabra "saboría".

Otros usuarios salieron para aclarar la cuestión: "En Andalucía se dice saboría a la gente que no es amable (desaborida) pero con el acento nos saltamos el 'de". "Rancia y con poca gracia", aclaraba otro.

También hubo quien se quitó el sombrero ante la espontaneidad del niño: "¿Me estoy enterando ahora, con 28 años, que 'saborío' no se escribe así? Me estoy enterando ahora, con 28 años, que 'saborío' no se escribe así. Yo lo siento mucho pero me niego a escribir 'desaborido', vaya palabra sin gracia ninguna. Intentaré olvidar lo que acabo de leer en los comentarios 🥲 ¡Viva el andalú!".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
