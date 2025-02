Una española se inventa un truco para conseguir agua templada en el fregadero de una casa en Inglaterra

La creadora de contenido Carmen (@carmeninuk), una mujer española que vive en Inglaterra, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok inventándose un truco para poder tener agua templada en el grifo del fregadero de su cocina.

"Una cosa muy curiosa de mi casa inglesa y de las casas inglesas en general es que tienen dos grifos: uno para el agua caliente y uno para el agua fría", ha comenzado contando la tiktoker en el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 43.000 me gustas.

"Si meto el dedo aquí me achicharro y si meto el dedo aquí me congelo. Y yo digo, ¿qué puedo hacer para conseguir agua templada? Venimos a lavarnos las manos y es cómo: ¿qué elijo hoy? ¿Congelarme o achicharrarme?", ha comentado la española.

Ante esta incómoda situación, la española no ha dudado en buscar una solución de lo más casera. "Acompáñame a fabricar un grifo de agua templada", ha manifestado Carmen en tono divertido.

A continuación, la española ha cogido una botella de plástico y le ha hecho varios agujeros con un abridor de vino en la parte de arriba -donde posteriormente meterá los dos grifos- y otro orificio más en medio pero en la parte de abajo, por donde saldrá la mezcla de las dos aguas.

"Cuando venga mi marido inglés hoy lo va a flipar, va a decir: ¿cómo no me he casado yo antes con esta española tan inteligente? En realidad todavía no nos hemos casado, pero yo creo que con lo que voy a hacer hoy me va a pedir matrimonio", ha comentado entre risas la tiktoker.

Por último, el resultado final. Efectivamente, sale agua templada. "Bueno, ya lo sé, soy una genia. Hoy es el día en el que nos hemos dado cuenta. Después del día de hoy ya me podrían dar la nacionalidad", ha concluido la creadora de contenido.