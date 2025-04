Una española muestra lo que hacen en Finlandia en los parkings y pregunta: "¿Qué pasaría si lo hicieses en España?"

"¿Qué crees que pasaría en España si hicieras esto?". Esa es la pregunta que ha lanzado al aire la usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, tras mostrar lo que hacen allí en los parkings.

"En Finlandia es muy normal si pasas por el parking de un instituto o por delante de las pistas de entreno de hockey hielo o fútbol, encontrarte un montón de motos con el casco en el manillar", explica.

"Simplemente está ahí aguantándose. O muchas veces en el asiento. Y cuando los chavales salen de clase o del entreno, ahí sigue su casco y su moto", celebra.

"Me gusta vivir en un lugar en el que el respeto a la propiedad ajena es una prioridad, como tendría que ser en todas partes", destaca la usuaria, quien insiste en que "da igual si es el casco de la moto, tu bolso, un teléfono o un libro".

"Cualquier cosa que te dejes o se te caiga, la vas a encontrar justo en el mismo lugar. No hay excusa: lo ajeno se respeta", reitera.

En las reacciones, muchos usuarios cuentan sus experiencias en España: "Me encantaría. Hace unos días se llevaron el patín de mi hija en el colegio. Al día siguiente veo a una chica con el patín y me acerco hablar con ella y lo niega 🙄y le digo mira que tiene una marca".

Y otro: "A mi hijo se le cayó el arco de violín por la calle, yendo a clases, se volvió para atrás, no habían pasado 10 minutos. Ya no estaba. Seguramente quien lo encontró no sabía ni para que servía".