Una española pierde la cartera en Alemania y la forma en que acaba la historia va mucho más allá de lo común
Una española pierde la cartera en Alemania y la forma en que acaba la historia va mucho más allá de lo común

"Esto llega a pasar en otro lugar...". 

Rodrigo Carretero
Una imagen de la publicación de @mariaaparisii.TIKTOK / @mariaaparisii.

Hay días grises en los que hacen falta historias de esperanza que ayuden, aunque sólo sea un poco, a recuperar la fe en la humanidad y en los demás. Esta es precisamente una de ellas.

La protagonista es la usuaria de TikTok @mariaaparisii, una española que vive en Alemania que ha relatado lo que le ha ocurrido al perder su cartera en aquel país.

"A mí me habían dicho que Alemania era un lugar diferente, pero es que lo que pasó ayer me dejó la boca abierta. Estaba yo tan tranquilamente cuando de repente recibo un mensaje de mi compañera de piso diciéndome: 'María, ¿has perdido la cartera?'. Digo: '¿Qué?'. Dice: 'Ha venido un hombre a traértela", empieza relatando.

"Total, que me pongo a mirar el bolso y, efectivamente, no tenía la cartera. Total, que se ve que se me había caído la cartera de camino al trabajo, un hombre la cogió, la vio y se fue a mi casa a llevármela. Lo más gracioso es que mi dirección del DNI es la española", subraya.

"Entonces dirás: '¿Y cómo tenía tu dirección?'. Da la casualidad que me he mudado recientemente y al mudarme me dieron una tarjetita de donante de órganos y tú la rellenabas si querías ser donante de órganos. Y yo dije: 'Pues por qué no'. La rellené con mis datos, mi dirección y eso fue lo que me salvó. Encima la había puesto el día de antes en la cartera", celebra.

La usuaria incide en que en esa tarjeta únicamente figuraba su calle, sin más datos de número, piso ni puerta: "El hombre se puso casa por casa a buscar dónde estaba mi nombre en el buzón. Yo es que cuando vi el mensaje, llegué a casa y vi que estaban hasta las moneditas del café... No me había quitado nada. Todo perfecto y en mi cartera estaba mi tarjeta de donante de órganos por la cual me había encontrado". 

"Yo estoy flipando, esto llega a pasar en otro lugar y me quedo hasta... en fin, flipante. Llamó al timbre, le dejó la cartera a mi compañera de piso y se fue sin decir absolutamente nada, así que un besito muy grande", alaba. 

