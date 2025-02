Una española pierde su cartera en EEUU con DNI, tarjetas y dinero, cuando la recupera alucina con todo lo que ve dentro

Mariona Falomi, una española que vive en Estados Unidos y dedica su cuenta de TikTok a contar cómo es su día a día en el país, ha publicado un nuevo vídeo en la red social, pero esta vez, su historia no iba de enseñar las diferencias entre vivir en España y al otro lado del charco. Esta vez, explica cómo la pérdida de su monedero, con la documentación en él, tanto la española como estadounidense, las tarjetas de crédito o dinero en efectivo, se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones.

Como cuenta la propia Mariona, resulta que dos días después de visitar una cafetería de la que ya había hablado en su cuenta de TikTok, cayó en la cuenta de que había perdido su cartera, y no una cartera cualquiera: dentro, llevaba su DNI español, el carné de conducir estadounidense, las tarjetas de crédito y débito de ambos países, dinero en efectivo y, como buena influencer , tres tarjetas regalo de un restaurante y una droguería.

"Estoy cagada", confiesa en su vídeo, que ya ha superado las 21 mil reproducciones. Tras recordar que el último sitio en el que había usado el monedero fue una cafetería, llamó al establecimiento. "No, no hemos encontrado nada", le dijeron. A una amiga que había ido a tomar un café con ella, le pidió que buscase la cartera por su coche, no fuera que durante el traslado al local se le cayese. Pero después de buscar, no fue capaz de encontrarla. "No te puedo creer", pensó Mariona, imaginándose que tenía que ir al consulado para renovar el DNI o llamar a los bancos de España y EEUU para cancelar sus tarjetas de crédito.

Pero, ¡sorpresa! Al día siguiente, la cafetería se puso en contacto con ella para darle una buena noticia: tenían su monedero. Así que Mariona fue corriendo, convencida de que le faltaría algo. "Alguna cosa va a faltar 100%”, se dijo. Pero al abrirlo, se llevó la alegría más grande desde que descubrió un código de TEMU para comprarse un porrón de cosas sin tener que pasar por caja: todo estaba tal y como lo había dejado. "En España me hubiesen devuelto la mitad", cuenta por la calle, exultante, mientras enseña la cartera.

Los comentarios en su vídeo no se hicieron esperar. Con seguidores que comparten una situación parecida: "Todo está en la persona. Dejé mi bolso con 10.000€, mi pasaporte y otros documentos de banco en el auto de un señor que nos estaba enseñando una finca en Asturias. Me devolvió todo sin problema". Otro, relata que perdió su cartera con 700 dólares en una tienda y también la recuperó tal cual. Incluso hay quien cuenta como su marido perdió la cartera antes de irse de vacaciones y, tres semanas después, una chica se la devolvió intacta, con el dinero incluido. Aunque algunos usuarios le recomiendan ir a la policía para poner una denuncia, más que nada para cubrirse las espaldas por si alguien usa las tarjetas de crédito o hace un mal uso de su documentación.

Mariona, sin embargo, prefirió quedarse con la parte buena de toda esta historia. "Estados Unidos, ¡te amo!", exclama mientras va saltando por la calle, aún emocionada. Y es que, a veces, la vida te da sustos, pero también te devuelve la fe en la humanidad… y la cartera.